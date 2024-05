Ex-BBB Leidy Elin desabafa sobre onda de ataques: 'Não tem segunda chance'

Apesar do BBB 24 ter chegado ao fim há cerca de um mês, a ex-sister Leidy Elin lamentou que ainda sofra ataques por sua participação

Ex-participante do BBB 24, Leidy Elin usou as redes sociais na tarde de segunda-feira, 20, para compartilhar uma frase com os seguidores. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a trancista fez um desabafo a respeito dos ataques frequentes que sofre desde que saiu do reality show da TV Globo.

Apesar do programa já ter chegado ao fim há mais de um mês, Leidy ainda tem sido alvo de críticas por sua participação. "Preto não tem direito de errar", escreveu ela. Em resposta ao comentário da ex-BBB, uma internauta saiu em sua defesa e, apesar de não ter citado nomes, outros seguidores apontaram como uma possível indireta para Davi Brito, campeão da edição e grande adversário da jovem.

"Depende do preto... Afinal, um foi campeão do BBB. Agora quem não pode errar de jeito nenhum é uma mulher... Se for preta então a crítica é pior e nem tem segunda chance", disse a internauta. "É aquilo né? Para as mulheres pretas o racismo tá acompanhado do machismo e como você disse não tem segunda chance", complementou Leidy Elin.

O ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, também se pronunciou e demonstrou apoio à amiga. Em um recado escrito na publicação da jovem, o capoeirista lamentou a situação. "Sinto muito por você sentir isso mana. É foda, é cruel, é adoecedor. Eu acredito muito no seu potencial e na mulher preta foda que você é. Não se deixa abater porque você vai mudar esse jogo", declarou ele.

Sinto muito por você sentir isso mana. É foda, é cruel, é adoecedor. Eu acredito muito no seu potencial e na mulher preta foda que você é. Não se deixa abater porque você vai mudar esse jogo. — Lucas Buda 🪘 (@lucasbuda_) May 20, 2024

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Leidy Elin desabafa sobre a onda de ataques contra ela. Recentemente, a ex-BBB contou que foi insultada em uma praia. "Desde o fim do Big Brother Brasil tenho recebido muito carinho e acolhimento por onde passei e sou muito grata por isso, mas infelizmente hoje o hate que acontece aqui nas redes se transformou em algo vivido no mundo real, fora das telas", lamentou ela.

A ex-sister continuou: "Em um domingo de praia, descansando e agradecendo por uma semana linda de trabalho, fui insultada publicamente por uma mulher branca. Não tive reação, fiquei quieta, não falei nada e não respondi. No fim, ela me pediu uma foto. Por qual motivo? Não sei. Dizem que o hater é o fã que quer atenção e a cada dia tenho mais certeza disso. O pedido de foto dela não veio com um 'desculpas', e mesmo que viesse, não teria sanado a vergonha e constrangimento. Eu só gostaria de pedir pra que vocês não sejam esse tipo de pessoa".

Hoje foi a primeira vez que sofri hate pessoalmente. Um ser humano me gritando e me insultando no meio da praia. Tô de saco cheio já, pq tô vivendo minha vida sem perturbar ninguém! Se não gosta de mim, não precisa nem me dirigir a palavra!!! — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) April 21, 2024

Leidy Elin encanta ao mostrar cabelo natural

Leidy Elin, ex-participante do BBB 24, dividiu com os fãs um registro de seu cabelo natural. Em seu perfil oficial no Instagram, a carioca publicou um vídeo do momento em que decidiu retirar as tranças e exaltou a beleza dos fios.

Dentro do reality show da TV Globo, a ex-sister chegou a mudar o visual antes de ser eliminada. Na época, a cena marcante foi bastante comentada nas redes sociais e os fãs de Leidy passaram a compartilhar o momento em que ela cantou a música 'Olhos Coloridos', de Sandra de Sá, no confinamento.

Agora, a ex-BBB mostrou nas redes sociais o processo da transformação e ressaltou a importância em manter os fios naturais. "Retirei as minhas tranças com a minha família e vim mostrar pra vocês o meu BLACK POWER. Sei que existem muitas pessoas que sentem insegurança com seu próprio cabelo, mas o que seria de nós, sem essa coroa que todos nós carregamos?", iniciou ela na legenda. Confira!