Ex-BBB Pitel manda recado para Fernanda após boatos sobre elas

Ex-BBB Giovanna Pitel faz homenagem para a ex-BBB Fernanda depois de rumores de que elas estariam afastadas

A ex-BBB Giovanna Pitel surpreendeu ao mandar um recado para a ex-BBB Fernanda nas redes sociais. Ela fez questão de homenagear a amiga em um post nos stories do Instagram depois das duas terem sido alvo de rumores. Os internautas apontaram um suposto afastamento entre elas nos últimos tempos, mas o recado de Pitel coloca um ponto final nos boatos.

“Vivi o inimaginável com você e que prazer ter dividido tanta intensidade ao seu lado! Seu ídolo Frejat, eu te desejo não parar tão cedo pois toda idade tem prazer e medo, que quando ficar triste seja apenas por um dia e não o ano inteiro, que você continue a sorrir e que você tenha sempre a quem amar e sempre exista amor para recomeçar", disse ela.

E completou: "Que os dias sejam cada vez mais felizes, que a vida seja gentil e os momentos leves. Quero te desejar cuidado, carinho e acolhimento aonde quer que você vá. Que a gente continue se encontrando e reencontrando nessas e em outras vidas! Feliz aniversário".

Recentemente, Pitel rebateu os rumores de que as duas teriam se afastado. “Não [brigamos]! As pessoas acham, de verdade, que não somos indivíduos, e querem ver a gente sempre juntas. Mas já estamos juntas fazendo o programa, e acho que é isso. Não existe briga, estamos bem. Não especulem, por favor. Amo vocês", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Juntas, as duas ex-BBBs apresentaram o programa Na Cama Com Pitanda, do Multishow.

Lucas Henrique fala sobre afastamento de Pitel fora do BBB 24:

Desde que saíram do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique e Giovanna Pitel não foram vistos juntos e o suposto afastamento chamou a atenção do público do programa. Na última quarta-feira, 24, o professor de educação física esclareceu o motivo do distanciamento e revelou se eles vão continuar amigos após as polêmicas no reality show.

Aparentemente solteiro desde o término de seu casamento com Camila Moura, Lucas marcou presença na festa de aniversário de Ludmilla no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele aproveitou para conversar com os jornalistas na entrada do evento e deu detalhes sobre sua amizade com a assistente social em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash.