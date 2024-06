Beatriz, do BBB 24, abre o jogo sobre sua vida amorosa: ‘Não beijo na boca'

Beatriz Reis relembrou sua vida antes da fama em podcast, falou sobre sua vida amorosa e ainda revelou desejo: 'Viver um amor verdadeiro'

Nesta quinta-feira, 27, Beatriz Reis foi a convidada do PodDelas. Durante o papo com as apresentadoras, a ex-participante do BBB 24 falou que dá risada quando é criticada e acha sem noção quem acha que ela é fake, tem lente no dente ou faz personagem. A sister ainda abriu o jogo e contou como anda sua vida amorosa após o reality.

"Eu só arrumo cupido para os outros, mas para mim não. Isabelle e Matteus vou ser madrinha. Ninguém no BBB fez meu tipo. Não tenho um tipo certo, os que eu fiquei eu tenho que olhar, ter um coração bom, mas eu sou mais fria. Eu posso achar o cara lindo, mas eu falo dentro de mim. Quando é relacionamento fico tímida. Tenho que dar uma balançada", contou.

"Os que eu fiquei são baixinhos, ou do meu tamanho, e louro. Para mim o homem que mexer comigo eu fico querendo ficar e conhecer mais. Nunca namorei, sou virgem. Depois do BBB nunca beijei. Tem um ano que não beijo na boca. Não consigo beijar por beijar. Não que vou beijar e casar. Mas preciso sentir alguma coisa. Não gosto de beijar em público".

A ex-sister disse que é sonhadora: "Tenho vontade de ser mãe e tenho vontade de viver um amor verdadeiro com um homem. A vida é muito passageira, não vale ter um relacionamento de fachada. Sou virgem não é nada com religião, mas é quando a gente achar que deve ser", concluiu.

A antiga vendedora do brás aproveitou para rebater as críticas que recebe a chamando de forçada: "Eu nunca coloquei lente no dente. Mas mesmo que eu quisesse, não teria condição para isso. Eu recebo propostas de lipo, botox, mas não quero. Estou feliz assim. A gente pode ser o camelô que realiza o sonho", contou. "Dou risada, por que não faz sentido para mim: 'É camelô e olha as fotos dela?' Por que um camelô mais humilde tem que ser coitado? A gente tem um sonho e não pode correr atrás? Se tem talento, carisma e sonho".

Bia contou que ainda está morando em hotel e quer alugar uma casa para viver com a família toda. "Quero que meus pais não trabalhem mais e esse é meu desejo".

Beatriz Reis surge na web com homem misterioso

Na última sexta-feira, 21, a ex-BBB 24 surgiu nas redes sociais com um homem misterioso e deixou seus fãs curiosos com a possibilidade dela estar namorando. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bia publicou uma foto segurando mãos masculinas durante um jantar romântico. Sem dar muitos detalhes, ela adicionou apenas um coração na legenda, onde também exibiu um anel em seu dedo.