Tá namorando? Beatriz Reis surge na web com homem misterioso

Após confessar que estava com a vida amorosa parada, Beatriz Reis, do BBB 24, surge nas redes sociais com homem misterioso e deixa fãs curiosos; veja!

Parece que a vida amorosa de Beatriz Reis não está tão parada assim! Na última sexta-feira, 21, a ex-BBB 24 surgiu nas redes sociais com um homem misterioso e deixou seus fãs curiosos com a possibilidade dela estar namorando.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bia publicou uma foto segurando mãos masculinas durante um jantar romântico. Sem dar muitos detalhes, ela adicionou apenas um coração na legenda, onde também exibiu um anel em seu dedo. A foto veio logo após a ex-vendedora do Brás revelar que não estava se relacionando com ninguém após o reality show da Globo.

No entanto, parece que ela está cumprindo com sua afirmação. Isso porque Beatriz logo revelou que a mão na foto era de Gil do Vigor, ex-BBB que se tornou seu grande amigo após o programa. Os dois apareceram rindo juntinhos em seguida enquanto seguravam as mãos.

Confira:

Beatriz disse que ainda não viveu um romance após o BBB

Recentemente, Beatriz Reis abriu o jogo sobre sua vida amorosa e compartilhou se já conseguiu viver algum romance após o Big Brother Brasil 24. Durante o programa, ela surpreendeu ao revelar que nunca havia namorado e que era virgem.

Apesar de estar aproveitando diversos eventos e a vida agitada de uma celebridade, Beatriz confessou que ainda não sente que é a "hora certa" para se apaixonar. Em uma conversa com a Quem, ela revelou que, por conta da correria entre seus compromissos profissionais e pessoais, não conseguiu sequer encontrar tempo para um beijo.

"Eu sou um pouco reservada. Por incrível que pareça, eu sou um pouquinho mais tímida para essa parte”, disse Bia. “Estou sempre observando. Se toda panela tem sua tampa, não sei onde está a minha. Mas estou muito focada, que rumo minha vida vai tomar, se vou morar em São Paulo ou no Rio”, ela completou e revelou que está avaliando as possibilidades.

Em seguida, Beatriz ainda contou alguns dos ‘perrengues’ que tem enfrentado para conseguir beijar: “Tem lugar que tem segurança, fãs, e me pergunto: 'como beija na boca?”, ela brincou. "Mas estou muito feliz e acredito que Deus preparou tudo para mim até aqui e, na parte amorosa, não será diferente. Sou bem tranquila e, na hora certa, o beijo vem, a pessoa vem!"