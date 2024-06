Marcelo Adnet reaparece com a esposa após traição no carnaval

Marcelo Adnet surge abraçado com a esposa, Patricia Cardoso, após repercussão de flagra dele aos beijos com outra mulher no carnaval

O humorista Marcelo Adnet surpreendeu ao surgir em clima de romance com a esposa, Patricia Cardoso, nas redes sociais. Isso porque eles mostraram que reataram o casamento após a breve separação há poucos meses por causa de uma traição.

Para quem não lembra, Adnet foi flagrado aos beijos com outra mulher no carnaval do Rio de Janeiro neste ano. As imagens do affair repercutiram nas redes sociais e ele se separou da esposa.

Agora, Adnet e Patricia reapareceram juntos durante uma viagem para o Caribe. Eles estão na região com a filha, Alice, de 3 anos, e alguns amigos.

Marcelo Adnet e Patricia Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é Patricia Cardoso?

Quer saber quem é a a esposa de Marcelo Adnet? Confir aqui: Patricia Cardoso tem 32 anos e é atriz. Ela é natural do Rio de Janeiro e se formou no Tablado, que é um curso tradicional de teatro, e também em engenharia química.

Ela se casou com Adnet em 2017, após o escândalo de uma traição dele. Eles têm uma filha, Alice, de 3 anos. A separação foi anunciada pelo humorista em contato com o colunista Leo Dias após a repercussão do novo flagra.