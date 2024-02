Marcelo Adnet rompe o silêncio após rumor de traição e revela seu status

Após a repercussão de vídeo beijando outra mulher no carnaval, Marcelo Adnet abre o jogo sobre seu status de relacionamento

O humorista Marcelo Adnet se pronunciou sobre o vídeo do flagra beijando outra mulher no Carnaval. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele contou que não está mais casado com a ex-mulher, Patricia Cardoso. Portanto, o beijo dele na folia não foi uma traição.

“Eu e a ex-esposa não estamos mais juntos”, disse ele. Inclusive, ele contou que a separação aconteceu antes do carnaval.

Os dois estavam juntos há sete anos e são pais de Alice, de 3 anos.

O flagra de Marcelo Adnet aos beijos com uma mulher aconteceu na manhã deste sábado, 10, na saída de um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Após a repercussão do flagra, Patricia Cardoso fez um post enigmático nas redes sociais. “Tô ótima galera. SQN (Só que não). Juntas somos mais”, disse ela nos stories do Instagram.

Marcelo Adnet mostra momento com a filha

O apresentador e humorista Marcelo Adnet explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos ao lado da filha, Alice. A menina é fruto de seu relacionamento com Patrícia Cardoso.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a pequena aparece agarradinha com o papai, usando um macacão estampado. Já na última imagem, Alice surge com um vestido amarelo com estampa de flores, e dá um sorrisinho discreto ao posar sentada em um sofá com Adnet.

Ao dividir os registros, o papai coruja se derreteu. "Amor da vida", escreveu ele, acrescentando um emoji de coração. Os internautas encheram a postagem com mensagens fofas. "Que coisinha mais linda", disse um seguidor. "Ela é fofa demais", falou outra. "Maior amor do mundo todinho", afirmou uma fã. "Já está uma mocinha", observou mais uma admiradora. "Muito amor", comentou a apresentadora Sabrina Sato.