Influenciadora que foi vista com o ex-BBB Davi Brito rompe o silêncio

Influenciadora revela como conheceu o ex-BBB Davi Brito após imagem dos dois juntos viralizar na internet nesta semana

O ex-BBB Davi Brito segue sob os holofotes após se tornar milionário no BBB 24, da Globo, há duas semanas. Nos últimos dias, ele deu o que falar ao aparecer posando para foto com uma influenciadora digital no nordeste. Agora, a jovem se pronunciou.

A mulher que aparece na imagem com Davi é a influenciadora digital Bárbara Contreras, de Recife. Ela está hospedada no mesmo condomínio onde Davi está morando com sua família e contou que a foto deles juntos foi apenas como fã.

Em um vídeo, ela explicou como conheceu o ex-brother. "Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", afirmou ela.

O documentário sobre Davi

A estreia do documentário sobre a vida de Davi Brito no Globoplay já tem data confirmada! Para a alegria dos fãs do baiano, a produção que contará a trajetória do campeão do Big Brother Brasil 24 chega ainda neste mês na casa dos internautas.

Segundo informações da assessoria de imprensa da emissora, 'Davi - Um cara comum da Bahia' chega com exclusividade ao streaming da Globo no dia 08 de maio. O nome faz referência à fala de Rodriguinho, um dos participantes do reality que desacreditou da possibilidade de vitória do ex-brother.

No documentário, o público terá acesso à detalhes da infância de Davi em Cajazeiras, na Bahia. Além de saber mais sobre o que o levou a ser o grande campeão do programa, qual foi sua estratégia para lidar com os conflitos no jogo e o impacto da fama após o confinamento.

A produção Original Globoplay tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Taís Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de gênero de Mariano Boni.