Ex-BBB Giovanna e ator da Globo estão se conhecendo? Saiba mais

Na noite da última quarta-feira, 15, a ex-BBB Giovanna Lima (28) foi flagrada ao lado deLeonardo Bittencourt (30), ator da Globo. Os dois foram vistos juntos em um bar no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois da aparição, começaram os rumores que eles estão se conhecendo melhor como casal. Será que é verdade? Saiba mais.

A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação do ator para obter mais detalhes sobre esse último encontro. E, também, para esclarecer os boatos de um possível relacionamento entre Léo e Giovanna. Apesar disso, eles declararam que não vão comentar sobre o assunto.

As fotos do passeio foram compartilhadas pelo perfil Subcelebrities, no Instagram. Os dois, no entanto, não publicaram nenhum registro do encontro. Essa não é a primeira vez que a ex-BBB é vista ao lado do famoso.

No final de abril, Giovanna Lima e Leonardo Bittencourt foram flagrados realizando o mesmo encontro. A aproximação entre eles se iniciou logo após o ator demonstrar interesse na nutricionista enquanto ela ainda estava confinada.

COMO TUDO COMEÇOU?

Tudo começou quando o ator fez uma publicação na noite em que Giovanna foi eliminada do BBB 24. Em seu perfil oficial do X, o antigo Twitter, ele brincou: "Ai ai Giovanna...", deixando no ar um interesse. Curioso, um internauta perguntou: "Já tá de olho né Léo?". "Desde o primeiro dia", assumiu ele.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 24 chegou a comentar sobre o interesse de Leo. "Tô solteira na pista. Eu tinha acabado de sair da casa, não estava entendo nada, mas ficou por isso mesmo", afirmou ela, que até então não havia sido procurada pelo ator após sua saída do programa.

Na época, em uma declaração ao GShow, Giovanna deu a entender que Léo tem chances com ela: “Meu Deus do Céu. Estou muito surpresa, nem imaginava. Não parei para conversar. Ele é bonito, ele tem interesse. Vamos ver se a gente vai conversar. Mas hoje foi um dia muito corrido, não consegui parar para ver nada direito. Acabei de chegar na 'humanidade'”, brincou.

