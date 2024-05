Em São Paulo, o cantor Seu Jorge faz rara aparição pública com a esposa, Karina Barbieri, na pré-estreia do filme 'Meu Sangue Ferve Por Você'; veja!

O cantor Seu Jorge esteve em São Paulo nesta segunda-feira, 20, para prestigiar a pré-estreia do filme Meu Sangue Ferve Por Você, que conta a história de Sidney Magal. E para o evento, o artista contou com a companhia de sua esposa, Karina Barbieri, em rara aparição pública do casal.

Os dois foram fotografados sentados juntinhos enquanto curtiam a sessão. Seu Jorge apareceu de blazer amarelo e camisa estampada, enquanto Karina apostou em um lindo vestido verde de cetim e sandálias brilhantes. Nos cliques, ela ainda apareceu segurando uma rosa vermelha, presenteada por Magal, enquanto o marido segurava um saco de pipoca.

Sidney Magal, que inspirou o filme, também fez uma rara aparição com sua esposa na pré-estreia do longa. O cantor foi visto com Magali West no cinema, onde esbanjaram simpatia e romantismo ao serem fotografados juntos durante o evento.

Seu Jorge relembra tempo em que viveu em situação de rua

Antes de fazer sucesso, o cantor Seu Jorge esteve em uma situação delicada. Em participação recente no podcast 'PodPah', o artista relembrou o tempo em que viveu em situação de rua enquanto construía sua carreira artística.

Seu Jorge nasceu em uma comunidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e sempre se dedicou a seguir seu sonho como música. Porém, ao abdicar do trabalho convencional, ele atraiu problemas para sua vida pessoal e em sua relação familiar.

"Em 1990 decido não trabalhar de carteira assinada e isso foi um problema porque meus pais e meus tios são tudo da década de 30. Eu sou filho de pais retintos que também são filhos de pais retintos e a gente veio de um lugar de negritude", explicou o artista, que afirmou que sua família chegou a se redimir com ele. "Muito tempo depois, meu tio e meu pai me pediram perdão e eu falei: 'não tem sentido'. É que a gente não aprendeu a sonhar. Sonhador pra gente era perdedor e perda de tempo", contou.

O artista ainda contou que mesmo estando em situação de vulnerabilidade, ele sempre persistiu na arte, mesmo que muitos ao seu redor não acreditassem que ele estivesse seguindo por esse caminho.

"Eles estavam esperando o telefone tocar e alguém dizer 'tá preso'. Eu estava vivendo em uma condição de rua para fazer isso. Falava que estava no teatro, fazendo minhas coisas, ninguém acreditava, achavam que era papo furado, que estava andando com gente torta", relatou o cantor.

Seu Jorge disse que seu pai somente acreditou em seu talento quando viu o filho afinando um violão. Ele também afirmou que persistiu em seu sonho, sabendo que, eventualmente, as coisas funcionariam para ele.

"Sofria muito, pra caramba, mas com resiliência e criando casca. Tinha uma necessidade grande de ter dignidade. Eu sabia que a música ia me ajudar a restaurar minha dignidade. Sempre soube e isso me mantinha calmo", finalizou.