Ex-BBB 24, Thalyta Alves desabafa sobre não ser chamada para eventos

Thalyta Alves, do BBB 24, desabafou sobre não receber convites para eventos que enaltecem a mulher negra: "Pauta que eu abraço"

Na última sexta-feira, 17, a ex-participante do BBB 24, Thalyta Alves, usou as redes sociais para fazer um desabafo aos seguidores. A mineira se queixou sobre não ser chamada para eventos sociais que enaltecem a cultura negra.

"Eu acho engraçado que para várias coisas eu sou preta, para tudo que é ruim, eu sou preta, mas para o que é bom, pra 'São Paulo Fashion Week', desfile das pretas, não me chamam, para a 'Feira Pretitude', não me chamam, para a 'Feira Negritude', para nada eu sou negra", iniciou nos Stories do Instagram.

E continuou: "Mas eu também não sou loira do olho azul, né? Dá para ver, é óbvio que eu não sou. Eu posso não ser aquela preta retinta, mas excluir de todos os eventos sociais de uma pauta que eu abraço, que eu vivo. De todas as coisas racistas, preconceituosas, racismo estrutural, eu participo".

"Para pautas que são para enaltecer a cultura preta, da mulher preta, que a gente sabe que é a mais desvalorizada, até mais que o homem preto, eu não participo, eu acho isso muito legal", ironizou. "Então, para todo mundo que está me perguntando por que eu não fui, é porque não sou preta suficiente. Até para ser preta precisa de diploma", finalizou Thalyta.

Thalyta Alves também desabafou sobre o BBB 24

A edição deste ano do Big Brother Brasil arriscou ao colocar na casa um grande número de participantes. Diante desse cenário, alguns brothers acabaram ficando poucos dias e não conseguiram mostrar seu potencial dentro da casa mais vigiada do país. É o caso de Thalyta Alves. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB desabafa sobre sua trajetória no jogo e confessa que sente falta de oportunidade no meio artístico: "Nem 1% do que eu sonhava alcançar".

Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24. Por conta da dinâmica do jogo, ela ficou menos de uma semana na casa. Durante a conversa, a ex-BBB comenta que entrou com muitos sonhos para viver o reality show, mas seu destino foi diferente.

"Eu entrei no BBB com um sonho e um objetivo, e é doloroso saber que todo o sofrimento antes e durante o programa não me deram nem 1% do que eu sonhava alcançar. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fechando parcerias e criando uma carreira, infelizmente, não é o meu caso", declara.

Segundo Thalya, ela já imaginava que o mercado artístico não seria tão fácil: "Ao longo desses três meses, nenhuma marca pareceu querer nos dar oportunidade na área. Eu já imaginava que, por não ser padrão, as coisas seriam mais difíceis, mas não da forma como de fato são. Tinha a expectativa de fazer parcerias com marcas de cabelo e maquiagem, mas os convites nunca vieram."