De Belo Horizonte, Deniziane explica mudança para SP após o BBB 24: "Nova fase"

Em processo de mudança para São Paulo, Deniziane explicou os motivos para deixar Belo Horizonte e se mostrou animada com a nova fase

Ex-participante do BBB 24, Deniziane está pronta para completar sua mudança para São Paulo. De Belo Horizonte, Minas Gerais, ela contou mais detalhes sobre a decisão de deixar a cidade em entrevista recente à Contigo!.

Anny confessou que foi difícil tomar a decisão de sair de BH, mas fez pensando na busca por novas oportunidades. "São Paulo é um polo para trabalhos. Apareciam oportunidades aqui e, por morar em BH, era complicado para mim", disse ela, que passou a pensar com maior estratégia nos próximos passos da carreira.

"Sempre coloquei os meus caminhos nas mãos de Deus e acredito fielmente no que Ele tem para a minha vida. As coisas foram acontecendo e encaminhando para a minha mudança para cá. Estou muito feliz e animada com tudo o que está acontecendo e tenho certeza de que vai ser incrível tanto no profissional quanto no pessoal", contou ao veículo.

Ainda durante o bate-papo, a ex-sister compartilhou que está animada para mostrar as novidades ao filho, Lucca, de dois anos. "Eu amei São Paulo desde a primeira vez que estive aqui. Estou louca para o Lucca conhecer a casinha nova dele e poder viver essa nova fase com o meu filho", finalizou Any, que renovou o visual recentemente, ao passar por alguns procedimentos estéticos.

Deniziane conhece apartamento que vai morar em São Paulo

A ex-BBB Deniziane já iniciou seu processo de mudança para São Paulo e está de casa nova! Vale lembrar que antes a sister morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, e decidiu se mudar para a capital paulista por causa das oportunidades de trabalho.

Na última terça-feira, 11, ela finalmente conheceu o apartamento que será sua residência pelos próximos anos. Com um filho de 2 anos, Anny optou por vir uma semana antes sem o pequeno para poder organizar tudo antes de trazê-lo.

A influenciadora revelou que deve entregar seu apartamento em Minas na próxima terça-feira, 18. Ao anunciar a mudança de cidade, ela ressaltou que também está passando por uma mudança interna: "Estou em processo de mudança. E a mudança interna também, acho que isso é o mais importante. Deus está comigo o tempo todo me proporcionando conquistar as minhas coisas e meus sonhos”, começou.

“Estou ansiosa com a mudança. E não estou me alimentando direito. Não sei se vocês passam por isso. Fico ansiosa e não como. Não porque não quero, mas não lembro de comer. Vou resolvendo um tanto de coisas e na hora, quando vou ver, não me alimentei", finalizou em seus stories.