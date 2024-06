De mudança, Deniziane conhece apartamento que vai morar em São Paulo

'Eu tô muito feliz', disse Deniziane; a ex-BBB já está vivendo o processo de mudança para deixar Belo Horizonte, onde mora com seu filho

A ex-BBB Deniziane já iniciou seu processo de mudança para São Paulo e está de casa nova! Vale lembrar que antes a sister morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, e decidiu se mudar para a capital paulista por causa das oportunidades de trabalho.

Nesta terça-feira, 11, ela finalmente conheceu o apartamento que será sua residência pelos próximos anos. Com um filho de 2 anos, Anny optou por vir uma semana antes sem o pequeno para poder organizar tudo antes de trazê-lo.

A influenciadora revelou que deve entregar seu apartamento em Minas na próxima terça-feira, 18 Ao anunciar a mudança de cidade, ela ressaltou que também está passando por uma mudança interna: "Estou em processo de mudança. E a mudança interna também, acho que isso é o mais importante. Deus está comigo o tempo todo me proporcionando conquistar as minhas coisas e meus sonhos”, começou.

“Estou ansiosa com a mudança. E não estou me alimentando direito. Não sei se vocês passam por isso. Fico ansiosa e não como. Não porque não quero, mas não lembro de comer. Vou resolvendo um tanto de coisas e na hora, quando vou ver, não me alimentei", finalizou em seus stories.

Decisão de ex-BBB Matteus em relação à Deniziane chama atenção

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral chamou atenção do público nesta terça-feira, 11, ao tomar uma decisão em relação à Deniziane Ferreira, sua ex-affair. Os dois viveram um breve romance dentro do reality show da TV Globo e decidiram colocar um ponto final dias antes da fisioterapeuta ser eliminada da competição.

Agora, quase dois meses após o fim do programa, internautas perceberam que Matteus deixou de seguir Deniziane no Instagram. A ex-sister, no entanto, ainda continua seguindo o gaúcho nas redes sociais. Vale lembrar que, nos últimos dias de BBB 24, Matteus se envolveu com a participante Isabelle, com quem está namorando atualmente.