Carlinhos Maia presenteia o marido com carro de milhões; veja quanto custou

Em comemoração pelos 14 anos juntos, Carlinhos Maia presenteia o esposo, Lucas Guimarães, com veículo caríssimo; veja os detalhes

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu o marido, Lucas Guimarães, com um presente caríssimo. Neste sábado, 22, o famoso fez a surpresa para o amado e o emocionou ao realizar um de seus sonhos.

Celebrando 14 anos juntos e aproveitando para contemplá-lo pelo Dia dos Namorados, Carlinhos Maia comprou um carro que o eleito estava querendo faz tempo. Em frente à mansão onde moram em São Paulo, ele colocou o veículo de milhões e impressionou.

Ao ver o jipe de luxo, de R$ 2,2 milhões, que só tem mil unidades pelo mundo, sendo 16 deles no Brasil, Lucas Guimarães ficou muito emocionado e chorou ao sentar ao volante. Antes do item caríssimo, ele ganhou um buquê de flores vermelhas com a chave.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Carlinhos Maia deu o que falar ao devolver uma moto milionária que ganhou da cantora Simone Mendes e do marido dela, o empresário Kaká Diniz. O humorista divertiu ao revelar o motivo para a decisão.

Leia também:Saiba quanto custou a moto que Carlinhos Maia devolveu para Simone Mendes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Guimarães (@lucasguimaraes)

Carlinhos Maia ganha do marido viagem para a Grécia e joia

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia completou mais um ano de vida e também celebrou o Dia dos Namorados na última quarta-feira, 12. E ele ganhou de presente do marido, Lucas Guimarães, uma viagem de classe executiva para a Grécia e uma joia exclusiva assinada por Paulo Teixeira, joalheiro badalado entre as celebridades.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a viagem de ida e volta em primeira classe custou a Lucas a quantia de R$100 mil. Já a joia, um colar exclusivo cravejado de brilhantes, teve um valor de R$300 mil. Veja mais aqui.