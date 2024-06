Carlinhos Maia ganha do marido viagem para a Grécia e joia. Saiba o valor!

Carlinhos Maia ganhou de presente do marido, Lucas Guimarães, uma viagem de classe executiva para a Grécia e uma joia exclusiva

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia completou mais um ano de vida e também celebrou o Dia dos Namorados na última quarta-feira, 12. E ele ganhou de presente do marido, Lucas Guimarães, uma viagem de classe executiva para a Grécia e uma joia exclusiva assinada por Paulo Teixeira, joalheiro badalado entre as celebridades.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a viagem de ida e volta em primeira classe custou a Lucas a quantia de R$100 mil. Já a joia, um colar exclusivo cravejado de brilhantes, teve um valor de R$300 mil.

“Você merece […] Mais que palavras são os gestos, eu te amo, desejo que você seja muito abençoado e feliz”, declarou o novo contratado do SBT ao entregar o presente ao marido. “Você lembra que eu tinha uma peça que você amava muito, ela não era uma joia, e aí eu pedi ao Paulo para fazer uma em joia para você”, explicou ele.

Em seguida, ele mostrou a Carlinhos que comprou as passagens para a Grécia. "A partir de julho a gente pode ir para a nossa lua de mel. Primeira classe com destino a Grécia. Ida e volta", diz Lucas no vídeo.

Carlinhos Maia ganha surpresa de Ana Maria Braga

No dia em que completou mais um ano de vida, Carlinhos Maia também foi surpreendido com um recado especial enviado por Ana Maria Braga. "Oi Carlinhos… É Carlinhos Maia, mas vou te chamar de Carlinhos… Estamos íntimos já! Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, e dizer que sou sua fã. Parabéns pelo percurso da vida que te levou a isso, e com tanta competência faz o que faz", iniciou a apresentadora.

"Estamos ligadinhos em você. E que tenha um ano novo maravilhoso, a partir de agora mais um ano de sucesso. Um super beijo!", completou Ana Maria Braga, que gravou a mensagem em seu camarim nos Estúdios Globo.