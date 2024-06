Amiga famosa de Matthew Perry é alvo de investigação criminal sobre sua morte

Morte do astro de ‘Friends’, Matthew Perry, está sob investigação, e uma amiga famosa do ator chama a atenção das autoridades; entenda o motivo

Em outubro do ano passado, o ator Matthew Perry, que ganhou destaque por seu papel como 'Chandler Bing' na série 'Friends', morreu após consumir a droga cetamina, também conhecida como quetamina. Desde então, sua morte está sob investigação, e uma amiga famosa do ator parece ter se tornado o foco das autoridades.

Matthew, que enfrentou problemas de vício durante sua carreira, utilizava a droga como parte de um tratamento. No entanto, a substância deveria ter sido administrada apenas em uma clínica. Como ela foi encontrada em seu organimo, as autoridades suspeitam que alguém tenha facilitado o acesso ao medicamento para ele.

Segundo a revista "In Touch Weekly", uma celebridade, que era amiga próxima do ator, se tornou alvo das investigações. Embora esteja sob suspeita, seu nome não foi revelado para preservar sua identidade para não atrapalhar as investigações: “Embora a In Touch conheça a identidade da celebridade em questão, seu nome não será divulgado”, disseram.

No entanto, a revista assegurou que a celebridade teve que entregar alguns de seus pertences à polícia, como celular e notebook, e já conversou diversas vezes com as autoridades. Além disso, a famosa teria contratado uma equipe de advogados para orientá-la e estaria cooperando plenamente com as investigações.

“Ela contratou advogados e teve várias reuniões com as autoridades desde que chegaram à sua casa com um mandado de busca. É difícil dizer ou saber exatamente qual é o papel dela, mas ela está convencida de que não teve nada a ver com isso”, a revista informou que a mulher diz estar sóbria e não ter nenhum envolvimento com a morte do amigo.

Vale lembrar que o astro faleceu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Quando as autoridades chegaram à sua casa, em Los Angeles, às 16h, encontraram-no inconsciente em sua banheira de hidromassagem. Embora os socorristas tenham sido chamados devido a uma parada cardíaca, o relatório toxicológico apontou “efeitos agudos da cetamina".

Matthew usava a droga como tratamento para depressão e ansiedade. Em seu livro, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, ele chegou a comentar sobre o uso da substância. "Eu pensava: É isso que acontece quando você morre'. Mas ainda assim eu continuava tomando essa merda porque era algo diferente, e qualquer coisa diferente é boa".

