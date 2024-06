Marido de Simone Mendes se afasta para cumprir retiro espiritual extremo

Marido de Simone Mendes está afastado para participar de retiro espiritual de 'sobrevivência' e ela dá detalhes da experiência extrema

Nesta sexta-feira, 21, Simone Mendes usou as redes sociais para revelar que seu marido, Kaká Diniz, precisou se afastar temporariamente para participar de um retiro espiritual. Com o ‘coração apertado’, a cantora compartilhou detalhes da experiência intensa que o empresário está vivenciando em seu refúgio de ‘sobrevivência’.

Através dos stories do Instagram, a antiga dupla sertaneja da cantora Simaria Mendes compartilhou que seu marido decidiu participar do retiro, que é apenas para homens. Durante esse período, ele está vivendo uma experiência imersiva em uma floresta. Ele vai aprender a viver com o mínimo necessário em uma rotina intensa com racionamento de comida e cama no chão.

“Hoje eu tô com o coraçãozinho apertado, na verdade. Hoje é o terceiro dia. Meu marido foi fazer um retiro. Esse retiro é só para homens. Muito poderoso. Eles falam que o que a pessoa tá sentindo lá, você sente aqui, a esposa sente aqui do outro lado”, disse a artista, que desabafou sobre a saudade do marido durante o vídeo e revelou que inclusive, já chorou.

Mesmo sentindo falta do empresário, Simone está orgulhosa de sua perseverança no retiro: “Para quatro dias, acho que ele só tem uma fruta, água e mais alguma coisa lá. Tem que sobreviver na floresta, na montanha” a cantora detalhou o desafio extremo que seu marido precisa cumprir durante os quatro dias isolado refúgio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Vale lembrar que no passado, Simone também participou de um retiro espiritual e detalhou como foi o momento depois de passar um período afastada de suas redes sociais: “Foi excelente porque a gente sempre acaba descobrindo que na vida da gente, dentro do nosso coração, tem sempre uma sujeirinha, que fica guardada”, a artista refletiu.

“A gente acha que está tudo certo e fica uma coisinha no decorrer da história... Eu pude contemplar de perto o quão foi especial e sobrenatural ver o que aconteceu na vida das pessoas que estavam lá comigo. É incrível os sinais que você vê da glória de Deus", declarou a famosa, antes de colocar um fim na dupla sertaneja com a irmã.

Simone escreve carta para o marido:

A cantora Simone Mendes surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma carta que escreveu para seu marido, o empresário Kaká Diniz nesta sexta-feira, 21. Ela falou sobre o período longe do marido para que ele pudesse ir ao retiro e destacou o amor deles: "Carta para meu amor, Kaká Diniz”, ela iniciou o relato e refletiu sobre a trajetória dos dois.

“Amor da minha vida, quando você sair do retiro em que você está e ler essa carta,quero que saiba que esta carta é apenas para deixar registrado o tamanho do amor que sinto por você. Quero dizer o quanto é bom ser amada e amar assim, tão infinitamente. Amo tudo que vivemos, amo quando estamos eu, você e nossos filhos”, disse; confira na íntegra.