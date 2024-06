Zé Felipe é pego de surpresa por pergunta de Virginia: "Como assim?"

Virginia Fonseca e Zé Felipe completam quatro anos juntos desde o início do namoro. Por isso, a influenciadora surpreendeu o cantor ao acordá-lo

Nesta quinta-feira (27), Virginia Fonseca e Zé Felipe completam quatro anos juntos desde o início do namoro. Por isso, a influenciadora surpreendeu o cantor ao acordá-lo perguntando sobre a data. Em seguida, trocaram carinhos na cama para marcar a data especial.

"Amor, hoje não é um dia especial para você, não?", quis saber ela ao acordar o marido. "Como assim? Que dia que é hoje?", reagiu o cantor. A empresária, então, disse que é dia 27 de junho e ele se recordou: "O dia que a gente começou a namorar, não foi", disse o artista. Em seguida, os dois se abraçam.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe se conheceram durante a pandemia da Covid-19 e decidiram morar juntos em apenas 15 dias. Dois meses depois, a influenciadora engravidou, e cinco meses depois eles se casaram.

Atualmente, vivem em uma mansão em Goiânia e estão construindo uma casa maior na capital de Goiás. São pais de Maria Alice, 3 anos, Maria Flor, 1, e aguardam a chegada do primeiro menino, José Leonardo.

Virginia se comove com atitude da filha mais velha

Recentemente, Virgínia compartilhou com seus seguidores um momento protagonizado por sua filha mais velha, Maria Alice. Em seu Instagram, ela relatou que a pequena estava dançando para a família e, ao perceber que todos aplaudiam, se emocionou. Surpresa com a reação da herdeira, a esposa de Zé Felipe disse que se comoveu com a cena.

"Eu e Zé Felipe estamos com sei lá qual sentimento", começou a empresária. "Acho que é alegria, não é? A Maria Alice chorou de felicidade", falou o cantor. Em seguida, a influenciadora relatou que as duas meninas estavam dançando e foram surpreendidas por elogios e palmas da família. Com isso, a filha mais velha do casal se escondeu em um canto para chorar.

Sem entender, Virginia disse que questionou a pequena sobre o motivo das lágrimas. "Ela saiu chorando e foi para trás da cortina. Quando fui atrás dela e perguntei porque estava chorando, ela disse: 'Eu estava chorando de felicidade'. Depois disso, eu que quis começar a chorar", contou.