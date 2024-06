Jojo Todynho faz corte diferente no cabelo. Veja a mudança

A cantora Jojo Todynho está com novo visual! Ela se despediu do cabelo loiro e fez um corte diferente e ousado

A cantora Jojo Todynho está com novo visual! Na noite desta sexta-feira, 28, ela surpreendeu seus seguidores ao mostrar o resultado de sua ida ao salão de beleza e impressionou seus fãs.

A beldade deixou de lado os fios loiros curtinhos e decidiu voltar a tingir o cabelo de preto. Porém, ela inovou com o corte de cabelo. A estrela surgiu com os fios ainda mais curtos e ainda raspou alguns lugares da cabeça para criar um visual diferente e estiloso.

“Atualizei!”, disse ela na legenda. Então, os fãs a encheram de elogios nos comentários do post. “Maravilhosa é pouco”, comentou um seguidor. “Linda de todas as formas e jeito”, declarou outro. “Eu amei”, disse mais um.

Jojo Todynho quer fazer cirurgia plástica

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar que já está conversando com um cirurgião plástico para fazer procedimentos em seu corpo em breve. Nos últimos meses, ela emagreceu mais de 50 kg desde que fez a cirurgia bariátrica. Agora, ela quer definir suas curvas com procedimentos estéticos.

Nos stories do Instagram, a musa contou que quer passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios. "Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo”, afirmou ela.

Além disso, Jojo mudou de assunto e comentou que já comprou as roupas que vai suar no Natal e no Ano Novo. "Eu sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata está indignada que eu já comprei meu vestido para usar no Ano Novo. Eu falei para a moça: ‘Se eu voltar aqui em dezembro, vai ter?’. Ela falou: ‘Não’. Então eu já me adianto”, afirmou.