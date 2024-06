Jojo Todynho revela qual cirurgia plástica vai realizar

Após emagrecer mais de 50 kg, a cantora Jojo Todynho conta como vai conseguir o seu abdômen trincado: ‘Não vai ser pela academia’

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar que já está conversando com um cirurgião plástico para fazer procedimentos em seu corpo em breve. Nos últimos meses, ela emagreceu mais de 50 kg desde que fez a cirurgia bariátrica. Agora, ela quer definir suas curvas com procedimentos estéticos.

Nos stories do Instagram, a musa contou que quer passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios. "Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo”, afirmou ela.

Além disso, Jojo mudou de assunto e comentou que já comprou as roupas que vai suar no Natal e no Ano Novo. "Eu sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata está indignada que eu já comprei meu vestido para usar no Ano Novo. Eu falei para a moça: ‘Se eu voltar aqui em dezembro, vai ter?’. Ela falou: ‘Não’. Então eu já me adianto”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho mostra reta final de obra em sua mansão

Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores na quarta-feira, 22, como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que pretende adotar, deu mais detalhes sobre as mudanças feitas na propriedade.

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

A estudante de direito ainda se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. Mesmo nervosa, ela contou com a ajuda dos pedreiros para lidar com o animal. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu.