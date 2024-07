Silvia Abravanel revela quando vai ser seu casamento com Gustavo Moura

Silvia Abravanel revela a ansiedade para se casar com Gustavo Mouro ainda neste ano. Saiba quando será

A apresentadora Silvia Abravanel vai se casar! Em entrevista no Domingo Espetacular, da RecordTV, ela e o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, anunciaram que já marcaram a data para o casamento ainda em 2024.

Os dois vão subir ao altar em uma grande festa no mês de outubro no haras da família. Inclusive, eles estão com os preparativos acelerados e ela ficou impressionada quando o noivo escolheu uma data tão próxima para o ‘sim’.

"Estou muito nervosa. Faltam nem 120 dias… Quando ele falou isso na frente do pai, eu falei: meu deus, não é assim que se casa, em 120 dias…”, disse ela na Record TV.

Então, ela contou que já está preparando todos os detalhes. "Já tenho ideia do vestido, a gente já está indo conversando sobre padrinhos, a gente já sabe onde vai ser”, disse ela, citando o haras do casal.

Saiba como Silvia Abravanel e Gustavo Moura se conheceram

Em entrevista na TV CARAS, Silvia Abravanel contou que Gustavo Moura se conheceram pelas redes sociais. "Eu uso internet de madrugada pra pegar no sono. Eu nunca cacei ninguém. Quando eu saía com as minhas amigas, eu ia pra curtir o show. Nunca fui de curtir balada. Eu ficava irritadíssima quando alguém queria ficar comigo. Vou ter que ficar a noite toda com esse estorvo. Vou perder o show, vou perder minha bebida e meu momento por causa de um peso? Eu sou grossa, eu sou uma éguinha pocotó", falou sobre os foras que dava.

"Aí pô, eu ouvi uma música, gostei da música, curti. Fui lá, achei o cantor gatinho. Comecei a seguir, aí ele veio e me mandou mensagem. Aí a gente começou a conversar. Ele falou 'é você mesma?' 'Sou'. Aí ele falou 'então prova', eu peguei mandei foto comigo de cobras. Eu crio cobras", contou ela, que afirmou que não sabia que ele morria de medo do animal.

Eles passaram 10 dias sem se falar depois disso. Eis que Abravanel viu que ele estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo e ela morava na região. Chamou ele para um jantar, mas demorou quatro horas para se arrumar pelo nervosismo. Ele esperou por ela todo o tempo, eles finalmente se conheceram e aconteceu o primeiro beijo.