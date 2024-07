Como o novo contrato da Globo permitiu flexibilidade ao 'não' dos atores

Contrato por obra na TV Globo reforça autonomia e seletividade dos atores para escolha de seus personagens; entenda

Nos últimos anos, está sendo cada vez mais frequente o número de atores que encerram contrato fixo com a TV Globo. Essa tem sido a nova política da emissora, onde agora eles passam a seguir o regime de contratação por obra. A mudança tem impactado no cenário da televisão brasileira e permitiu flexibilidade ao não dos atores; entenda.

Parece que essa será a nova realidade da televisão brasileira, como o contrato é apenas por obra, os atores tem mais liberdade para selecionar os seus trabalhos. Como a seletividade é maior, a escolha em diversificar o perfil de papéis também.

Antes era muito comum atores interpretarem personagens parecidos em diversas obras, ou melhor, com enredos muito parecidos. Confira alguns artistas que recusaram papéis na teledramaturgia da TV Globo, recentemente.

SERÁ QUE VALE TUDO?

Nesta semana, foi noticiado que a atriz Marjorie Estiano (42) foi convidada para interpretar Heleninha Roitman, no remake de Vale Tudo. De acordo com o Jornal Extra, a atriz não precisaria nem passar por testes, mas recusou o papel.

Esse é um exemplo do que está acontecendo com essa nova forma de contrato, Marjorie já é uma atriz consagrada na televisão, inclusive, ela foi bastante elogiada pelo seu desempenho na série Fim e em diversos trabalhos. Porém, como a atriz está afastada das teledramaturgias há alguns anos, ela tem essa liberdade para escolher quando será seu grande retorno.

Outra que recusou papel no remake de Vale Tudofoi Marina Ruy Barbosa (29). De acordo com o site Notícias da TV, a atriz encerrou seu contrato com a TV Globo no mês de maio justamente para ter mais liberdade para escolher seus próximos projetos profissionais. O que comprova essa busca dos artistas por uma maior autonomia na carreira.

Recentemente, a atriz Alinne Moraes (41) recusou fazer uma participação na próxima novela das nove, Mania de Você, ela teria um papel de destaque no começo da trama, mas recusou. O que aumentou os boatos de que ela estará escalada em Vale Tudo.

POR OUTRO LADO

Mesmo com alguns atores recusando personagens. A nova forma de contrato também favorece para o retorno de artistas que já estavam afastados da teledramaturgia, como é o caso de Fernanda Torres (58), que está escalada para interpretar Odete Roitman, no remake de Vale Tudo.

Outro exemplo é Malu Mader (57) a atriz estava afastada das novelas há mais de cinco anos, mas aceitou o convite de realizar uma participação na reta final de Renascer.

É importante lembrar que a TV Globo além de ser uma emissora, é uma empresa. Isso faz com que seus funcionários precisem cumprir regras. Agora, como a maioria dos atores estão sendo contratados por obra, muitos acabam sendo mais seletivos com os trabalhos que vão escolher dentro da vênus platinada e estamos diante de uma nova fase na televisão brasileira.