Christiane Torloni já tem projetos após encerrar contrato com a Globo?

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Christiane Torloni esclarece sobre projetos da atriz após finalizar contrato fixo com a emissora dos Marinhos

Nesta segunda-feira, 1, a atriz Christiane Torloni (67) utilizou de suas redes sociais para compartilhar que, após quase 50 anos, ela encerrou contrato fixo com a TV Globo. Agora, muito se questiona sobre os novos projetos da veterana.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da atriz comenta que ela tem muitos projetos profissionais, mas não pode dar mais detalhes ou divulgar por questões de contrato. Além disso, eles reforçam que, a partir de agora, os próximos trabalhos da atriz na emissora serão por obra, como tem sido a nova política da TV Globo.

Na publicação, Christiane compartilhou um vídeo de sua participação no The Masked Singer Brasil 2024, onde ela participou fantasiada de Pipoca. Em seguida, ela agradeceu a emissora por sua trajetória de quase cinco décadas.

"E com esse momento divertidíssimo encerro, com CHAVE DE OURO, minha parceria com a TV Globo. Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época!", comentou Christiane em publicação.

"Completando, em 2025, 50 anos de carreira ininterrupta. Vale ressaltar o Teatrinho Troll, em 1970, ainda na extinta TV Tupi. Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte ! Sigamos", finaliza.

Relembre

Ao longo de sua trajetória na TV Globo, Christiane Torloni teve diversos personagens marcantes. Ela estrelou novelas e séries como Fina Estampa, A Gata Comeu, América,Araponga, Elas por Elas, Baila Comigo, As Noivas de Copacabana, Caminho das Índias, Torre de Babel, A Viagem, Cara & Coroa.

No ano passado, a atriz pode ser vista no Vale a Pena Ver de Novo, com a novela Mulheres Apaixonadas, onde ela interpretava a personagem principal: Helena.