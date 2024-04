Schynaider Moura revela detalhes sobre novo namoro com bilionário: ‘Conhecendo’

Schynaider Moura abre o jogo sobre namoro com empresário bilionário após ter relacionamento ‘exposto’ com filho de Faustão, João Silva

Após o fim do relacionamento de quase dois anos com o filho de Faustão, João Silva, Schynaider Moura engatou um novo romance. No último final de semana, a modelo foi vista ao lado de seu eleito, o empresário bilionário Bruno Garfinkel. Agora, ela decidiu dividir os motivos por trás da escolha de manter seu novo namoro longe dos holofotes

Apesar de ter sido fotografada aos beijos com o amado em uma corrida de carros em São Paulo, Schynaider ainda não compartilhou cliques ao lado do parceiro ou revelou detalhes da relação em suas redes sociais, como costumava fazer em seu último namoro. Pelo contrário, em conversa com o Metropoles, ela explicou que decidiu manter a discrição mesmo com os rumores circulando há meses.

“Minha última relação acabou sendo muito exposta, e eu realmente estou num momento de focar no trabalho e cuidar bem das minhas filhas”, disse Schynaider, que é mãe de três meninas, Anne Marie, Elle Marie e GioMarie, frutos de seu antigo casamento com o empresário Mario Bernardo Garnero, que chegou ao fim em 2020.

“Estamos nos conhecendo e tem sido bem bacana, por hora é isso. Mas agradeço o carinho de vocês comigo em relação ao amor”, disse Schynaider ao entregar que não pretende expor o relacionamento desta vez. Vale mencionar que assim como a modelo, Bruno também tem dois filhos: Bruno e Ana, frutos de seu antigo casamento com Cleusa Garfinkel.

Herdeiro da empresa de seu pai, o empresário bilionário ocupa o cargo de presidente da Porto Seguro. Segundo informações da Forbes, seus filhos possuem uma fatia igual do negócio, e em 2020 a fortuna familiar alcançou a marca de R$ 1,25 bilhão. Além de sua trajetória como administrador, o empresário também possui um histórico amoroso com outras famosas.

Ticiane Pinheiro, Carol Magalhães, Pietra Bertolazi são alguns nomes conhecidos com quem ele já viveu algum tipo de relação. Luciana Gimenez, que o ex-marido Marcelo de Carvalho já namorou por um ano e meio a ex-esposa de Bruno, Simone Abdelnur, que também já foi alvo de rumores de ter um affair com o empresário, mas negou.

Fim do namoro de Schynaider e João Guilherme:

O namoro do filho de Faustão, João Silva, e a modelo, Schynaider Moura chegou ao fim em novembro de 2023. Segundo confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Leo Dias, aos 19 anos, o herdeiro do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos e isso teria ocasionado uma crise na relação.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", a equipe do apresentador comunicou sobre o término ao jornalista.