Acabou! Chega ao fim o namoro do filho de Faustão com modelo

Após quase dois anos, namoro do filho de Faustão, João Silva, e Schynaider Moura chega ao fim

O namoro do filho de Faustão, João Silva, e a modelo, Schynaider Moura chegou ao fim. Segundo confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Leo Dias, o jovem apresentador não está mais com a influenciadora.

O término do relacionamento teria acontecido no fim de semana passado. Aos 19 anos, o herdeiro do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos e isso teria dado uma crise na relação.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", avisou a equipe para o jornalista.

Nas últimas semanas, antes de estrear seu novo programa na Band, João Silva marcou presença no casamento e Ronaldo com Schynaider Moura.

Como João Silva conheceu Schynaider Moura

O encontro do ex-casal aconteceu durante um leilão na casa do jogador Ronaldo. A esposa de Fenômeno, amiga de Schynaider, havia convidado a modelo para o evento e os dois se cruzaram no local. Interessado, João Silva comprou um almoço com a loira durante o leilão.

"Uma coisa natural, não tinha como ser diferente... é um relacionamento ótimo", começou dizendo o apresentador sobre ter um bom namoro e sobre ter sempre convivido com pessoas mais velhas. Aos 19 anos, ele revelou ao podcast PodDelas que amadureceu rápido e que sua turma de amigos sempre foram de mais idade que ele.

Por coincidência, além de ter comprado o almoço, o filho de Faustão passou Réveillon no mesmo local que Schynaider, dias depois do leilão. Na ilha do Caribe, eles acabaram se cruzando em festas e ele não perdeu a oportunidade de investir na modelo.

"Foi indo nessa, foi na zoeira, e eu contando piada, ela começou a rir e meio que aconteceu, rolou no primeiro dia. Acordei no dia seguinte e a diferença de idade... eu estava com medo. Essa mulher vai acordar e falar 'O que que eu fiz ontem' (...) eu estava com medo do segundo dia", revelou.

João disse que adicionou o número dele no celular da modelo já com o nome de 'João namorado'. "No começo eu não falei minha idade", revelou sobre ter conquistado a loira após ficar muito apaixonado pedindo de namoro logo no início.