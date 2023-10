João Guilherme Silva, filho de Faustão, estranhou convite da Globo: 'Não entendi'

Em participação no podcast CARAS, João Guilherme Silva, filho de Faustão, contou como foi convidado para participar do Lip Sync

João Guilherme Silva (19) afirmou que estranhou convite da Globo. Em participação no podcast CARAS, o filho de Faustão falou sobre sua participação no Lip Sync, do Domingão com Huck. Ele contou que não esperava ser chamado para estar na atração, já que já estava na Band. "Não entendi", disparou ele.

"Eu não entendi muito o convite. Eu recebi o convite em agosto, antes de tudo isso acontecer com o meu pai. E eu falei 'meu, eu tô na Band'. A Globo sempre foi muito fechada em trazer outras pessoas de outras emissoras. Então eu falei 'é alguma coisa diferente'. Depois com o tempo descobri que seria com o João Augusto e seria uma homenagem, aí eu entendi um pouco a magnitude do programa que eles queriam fazer. Eu aceitei na hora porque eu gosto de sair da zona de conforto. Eu não tenho medo do ridículo, de dar risada. A galera gosta de quem se joga", contou o filho de Faustão.

O apresentador também contou como escolheu as músicas para fazer as performances no programa apresentado por Luciano Huck (52). "Eu pensei em escolher pessoas que são populares e que têm uma ligação forte com o Domingão do Faustão. O Vando nos anos 90, foi muito presente. É um cara que eu adoro. E tem o Luan... meu pai tem um carinho muito grande por ele, é uma coisa engraçada. É muito louca a turma de fãs dele. Na época que abria a votação dos Melhores do Ano, já sabia que ele iria ganhar. E eu escolhi essas duas figuras".

Leia também: João Guilherme Silva, filho de Faustão, explica comparação entre Mion e Huck: 'Pressão gigantesca'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

SAÍDA DO FAUSTÃO DA BAND

Ele ainda contou como foi que soube que seria co-apresentador do Faustão na Band e como foi continuar no comando da atração ao lado da jornalista Anne Lottermann após a saída do pai. O rapaz disse que foi morar na Suíça para estudar. Então, recebeu uma ligação do pai o convidando para fazer parte do Faustão na Band. "Eu achei que ele ia falar pra eu trabalhar para começar a entender televisão... na segunda gravação falaram 'você vai para o palco'. Eu 'tomei porrada' no começo, então já comecei nessa loucura. Cada um tem a sua história", relembrou.

O apresentador ainda disse que não sabia até quando o Faustão na Band ia, que quando aconteceu foi algo muito rápido. Segundo ele, o combinado entre a emissora e o apresentador seriam dois anos do programa diário, até a mudança para o dominical.

"Ele não aguentou dois anos, um ano e meio falou 'estou cansado, não tem como'. Só que a gente [João Guilherme e Anne Lottermann] assumiu e não sabia até quando iria isso, ninguém falava. Isso foi uma coisa que foi um pouco chato, trabalhar sem saber até quando, o que ia fazer. A gente fez até o último dia o programa, fomos bem, conseguimos manter a audiência", revelou João Guilherme Silva.