João Gomes explica look para a premiação do Grammy Latino; confira

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes ainda relembrou a emoção ao descobrir que foi indicado para a premiação

"Não caiu a ficha ainda". É assim que o cantor João Gomes (21) explica a sensação de ter sido indicado pela primeira vez ao Grammy Latino, para concorrer na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum Raiz.

Em conversa com o Podcast CARAS, ele contou detalhes dos preparativos para o evento, que aconteceu em 16 de novembro em Sevilha, na Espanha. João Gomes explicou a escolha de seu look: um Gibão de Vaqueiro .

"É uma roupa de couro, um terno", explica o músico. De acordo com o Memorial Luiz Gonzaga, da prefeitura de Recife (PE), o Gibão é como a armadura do vaqueiro, feita de couro cru e curtido, utilizada para "enfrentar o perigo entre os espinhos e pontas de paus da caatinga".

Leia também: João Gomes faz revelação inédita sobre reconciliação com namorada envolvendo filho: 'Santo dia'

João Gomes é o primeiro artista de piseiro a ser indicado para a premiação, e, apesar de sentir o peso da responsabilidade, celebra o espaço que o gênero musical está alcançando. "Tomara que depois venham outros, é uma responsabilidade. Tem muito menino bom começando, se destacando."

"Estamos fazendo um movimento muito unido, somos muito privilegiados de viver uma boa fase. O forró sempre teve muita briga, às vezes não saía do lugar [por isso]. Hoje conseguimos fazer um festival", completa o artista.

Ele ainda lembra que recebeu a notícia da indicação em um dia comum, que estava preocupado em receber uniformes para jogar futebol. "Foi engraçado. [Quando eles] chegaram e eu não acreditei nos uniformes tão bonitos que eu fiz. E aí deram a notícia e eu fiquei: 'É sério? Eu tô na final do Grammy, não sabia nem o que era [isso]'."

Após digerir a notícia, ele contou para os amigos e familiares e, agora, encara a ansiedade com a aproximação do evento. "Tive que explicar tudo direitinho, que é tipo um Oscar da música. Comecei a tentar tirar uma onda, mas ainda não caiu a ficha. Foi um negócio muito doido, agora que está chegando perto estou ansioso. E ainda nem peguei a roupa que eu ia pegar."

Na 42ª edição da premiação, João Gomes concorre com Gaby Amarantos (TecnoShow), Carminho (Portuguesa), Elba Ramalho (Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo), Almir Sater (Do Amanhã Nada Sei) e Gabriel Sater (Erva Doce).

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE JOÃO GOMES AO PODCAST CARAS: