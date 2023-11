João Gomes revela canção inédita e canta trecho do novo projeto; ouça

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes explicou o conceito para sua nova música

João Gomes (21) não esconde a animação em falar de seu novo projeto. Em entrevista ao Podcast CARAS, o artista contou que tem trabalhado em um novo CD, revelou uma canção inédita e ainda cantou um trecho da música.

"É um trabalho que vou chamar de Leão do Dia, uma canção inédita. Eu prefiro essa expressão de Leão do Dia, porque quando eu saía para trabalhar as pessoas diziam: 'Bora matar esse leão'. A música fala diferente: 'Me aliei ao meu leão do dia'", afirma João Gomes .

O cantor explica que no mês de outubro se dedicou ao novo CD, que será um agradecimento por tudo o que já passou em sua carreira. Ele conta que só percebeu a grandiosidade do que conquistou nos últimos dois anos após encontrar um antigo professor no aeroporto e ter uma conversa.

"Quando eu descobri que ia ser pai, deu aquele desespero. Aí encontrei um professor no aeroporto, foi meu professor no Instituto Federal, e ele falou: 'você não tem noção do que já fez em dois anos'. E eu pensei: 'é mesmo, só tem dois anos'. Quando ele falou bateu a real."

Então, ele reservou um tempo do mês para fazer as gravações do projeto. O artista conta que, inicialmente, sua ideia era traduzir músicas do grupo mexicano Frontera —porém, não gostou do resultado e descartou a ideia. Agora, com o novo projeto foi diferente: "É uma música que vai resumir o meu ano, e vai ser importante nesse mês de novembro."

Por fim, o artista brinca sobre o que mudou nos dois anos de carreira musical: "engordei um pouco [risos]". No entanto, ele também reflete sobre o início e a relação com o público. "Quando a gente começa, não temos tanta habilidade com as coisas, mas acho que foi isso que conquistou as pessoas. Não tinha outra coisa além de mim, era eu e só. Naquele tempo, foi muito Deus na minha vida."

CONFIRA O VÍDEO DE JOÃO GOMES CANTANDO SUA MÚSICA INÉDITA: