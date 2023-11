João Gomes recorda momento inusitado com a namorada, Ary Mirelle: 'Sempre mal-humorada'

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes ainda deu spoiler sobre novo lançamento para novembro

O cantor João Gomes (21) recordou, em entrevista ao Podcast CARAS, um momento inusitado ao lado da amada, a influenciadora Ary Mirelle (22). Trabalhando em um novo projeto, o músico afirmou que a mãe de Jorge, seu primeiro filho, o ajudou a desenrolar na produção.

"Semana passada quando estávamos no estúdio gravando, já estávamos quase sem ideia e não sabíamos escolher a segunda música. Minha namorada chegou lá, ela nunca está de bom humor, sempre está estressada. Aí eu pensei: 'Será que ela está doente?' [risos]", começou João Gomes .

Foi então durante a conversa que a dona do coração do artista deu uma sugestão. "Ela toda empolgada falou: 'Porque tu não canta uma do The Fevers?'. E ela: 'É massa, canta aí'", recorda o astro do piseiro que acabou cantando a música Te Amo, Que Mais Posso Dizer? (1981) de Ovelha.

The Fevers é uma banda de rock e pop brasileira formada em 1964 no Rio de Janeiro, associada a Jovem Guarda; já Ovelha é um cantor que surgiu na década de 1970. "Era o que tava faltando, uma música mais retrô".

João Gomes ainda diz que a amada ajuda em sua carreira, mas brinca: "O pagamento vai ser caro [risos]". "A gente precisa muito pensar em colocar a cabeça no lugar e pedir ajuda mesmo, para Deus assim. É um momento que estamos entregando cada coisinha."

João Gomes e Ary Mirelle assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2022, pouco tempo após o fim da Copa do Mundo no Qatar. Na época, o artista deixou os fãs em polvorosa aparecer dando um beijo na influenciadora, ainda pouco conhecida pelos fãs.

Neste ano, os dois colocaram um ponto final na relação em abril. Cerca de um mês depois, em maio, o anunciou a reconciliação e revelaram aos fãs que estavam esperando o nascimento do primeiro filho, Jorge.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE JOÃO GOMES AO PODCAST CARAS: