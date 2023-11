João Gomes faz revelação inédita sobre reconciliação com namorada envolvendo filho: 'Santo dia'

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes relembrou como reconquistou Ary Mirelle, mãe de Jorge, seu primeiro filho

Esperando pelo nascimento de seu primeiro filho, Jorge, o cantor João Gomes (21) revelou, em entrevista ao Podcast CARAS, como reconquistou a namorada e mãe do bebê, Ary Mirelle (22). Os dois haviam colocado um ponto final na relação em abril deste ano e anunciaram a reconciliação cerca de um mês depois, em maio.

"Em um desses dias de bebida, eu liguei para ela e falei: 'Vem aqui que eu tenho que lhe mostrar o que eu estou fazendo. Não quero que você não pense que eu estou só bebendo nesses dias'", contou João Gomes, que na época estava gravando uma canção. "Queria que ela percebesse que eu estava empenhado [em reconquistá-la]."

"Ela botou um óculos e ficou lá na frente com a cara fechada", relembra o artista. "Ela disse: 'Se não for para voltar comigo não sei o que eu estou fazendo aqui'. Terminei a gravação [da música], tomei uma cachaça feliz que ela estava lá, e todo mundo estava torcendo. E ela no meu pé: 'Você não me pediu para voltar ainda não'."

De acordo com o artista foi então que os dois selaram novamente a união, e conceberam naquela noite Jorge, o primeiro filho dos dois. "Eu desliguei as luzes da roça, nem os vagalumes ficaram acesos. Aí nós fizemos o Jorge naquele dia, foi naquele santo dia que ela voltou. Eu não sabia que eu tinha feito não. Tá ligado novela das nove? [risos]", completa o cantor.

João Gomes e Ary Mirelle assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2022, pouco tempo após o fim da Copa do Mundo no Qatar. Na época, o artista deixou os fãs em polvorosa aparecer dando um beijo na influenciadora, ainda pouco conhecida pelos fãs.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE JOÃO GOMES AO PODCAST CARAS: