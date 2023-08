Saiba o valor do carro que João Gomes ganhou de presente da namorada, Ary Mirelle

João Gomes ganhou carro da namorada grávida para celebrar seus 21 anos

O cantor João Gomes completou 21 anos nesta segunda-feira, 31, e foi surpreendido pela namorada, Ary Mirelle, que o presenteou com um carro. A mãe do primeiro filho do cantor exibiu o modelo nas redes sociais e se declarou para o amado.

"Ele dizia que eu era bonita igual uma D20, dei uma a ele de presente. Te amo, amo sua felicidade", escreveu ela. "O carro dos meus sonhos", completou João Gomes. O modelo é um carro picape da marca General Motors e foi lançado no ano de 1985.

O carro não é mais fabricado desde o ano de 1997 e seus valores variam um pouco. De acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) os preços podem variar entre R$ 53 mil e R$ 60 mil, tendo um preço de compra estabelecido em R$ 57 mil.

Leia também:Quem é Ary Mirelle? Conheça a influenciadora que roubou o coração de João Gomes

Após mostrar o presente nas redes sociais, a namorada de João Gomes se tornou alvo de críticas e precisou usar as redes sociais para rebater os ataques. "Entrei nesse meio da internet através do João, mas faço meus trabalhos aqui e juntei pra comprar meu carro e dar o que o João sonhava ter."

"Desmerecer o sonho de alguém não vai te fazer um ser humano melhor", completou a influenciadora. Em seu perfil do Instagram, João Gomes celebrou seu aniversário e ainda agradeceu à namorada por ter comprado o carro.

João e Ary estão juntos publicamente desde o fim do ano passado. Após passar por um curto término, eles reataram e agora esperam o nascimento de seu primeiro filho, que se chamará Jorge. Os dois compartilharam fotos do momento do chá-revelação em seus perfis.

CONFIRA AS FOTOS DE JOÃO GOMES CELEBRANDO SEU ANIVERSÁRIO: