Lore Improta abre álbum de fotos em Ibiza com Leo Santana

Em Ibiza para o show de seu marido, Leo Santana, a dançarina Lore Improta abre álbum de fotos da viagem nas redes sociais; confira!

A dançarina Lore Improta está em Ibiza, na Espanha, para acompanhar seu marido, o cantor Leo Santana, em shows que serão realizados na ilha europeia. Curtindo seus dias de viagem, a famosa abriu o álbum de fotos da viagem em suas redes sociais.

Em publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, a loira mostrou o seu look para o show e aproveitou para posar com o maridão. Lore apareceu com um conjunto todo bege, de cropped, jaqueta e mini saia, com duas fendas, uma em cada perna. Já Leo apostou no all-black, com jaqueta puffer e calças largas.

Entre os registros, a dançarina ainda mostrou um momento que dividiu com Sheila Mello, ex-loira do Tchan, que também esteve presente na atração. "Esfriou em Ibiza, mas meu maridão chegou e esquentou tudo por lá (e ainda teve a maravilhosa da @sheilamello metendo dança. Bom demais!!)", escreveu Lore na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se encantaram pelo registro e celebraram o casal. "Esse sim é um casal de respeito, LINDO", declarou um fã. "Casal estiloso demais", escreveu outro. "Arrasou", disparou mais um.

Confira:

Com fotos em família, Lorena Improta comemora aniversário de Leo Santana

O cantor Leo Santana completou 36 anos de vida no último 22, e ganhou uma homenagem especial da esposa, a dançarina e influenciadora digital Lorena Improta.

Em seu perfil oficial no Instagram, Lore compartilhou os cliques de um ensaio fotográfico que realizou com o marido e a filha do casal, Liz, de dois aninhos. Já na legenda, ela parabenizou o amado. "Hoje é dia de comemorar a vida do amor da minha vida. Eu te desejo as coisas mais lindas dessa vida. Feliz aniversário, meu amor @leosantana, que Deus te abençoe sempre!", começou a famosa.

Lore completou o texto falando sobre como eles vão comemorar a data especial. "E hoje vamos celebrar do jeitinho que ele gosta, com paggodin e muita energia boa, rumbóoo que começa hoje e não tem hora pra acabar!", finalizou.