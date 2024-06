Ana Maria Braga relembra como sonho de ser médica a fez fugir de casa

Apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga compartilhou sonho de fazer Medicina e como isso a levou a fugir de casa: "Tinha objetivo"

Na última quinta-feira, 20, Ana Maria Braga esteve presente no podcast PodPah, no Youtube, e relembrou alguns momentos de sua carreira e sonhos da juventude. Durante o bate-papo, a apresentadora revelou que tinha o desejo de se tornar médica, chegando até a arriscar na vida para correr atrás de tal realização.

"Eu queria ser médica, tinha uma vontade enorme. Sempre gostei de animais, de cuidar... Eu achava a profissão bonita e, na minha época, era muito reconhecida na minha cidade no interior de São Paulo", disse ela, que é natural de São Joaquim da Barra.

O problema, é que ela não teve o apoio do pai dentro de casa. "Meu pai, quando eu nasci, tinha 62 anos. Eu era filha única e ele achava que mulher era feita para casar, não sair de casa. Era do interior, ele era italiano, bravo. Era para eu ficar por ali, estudar, casar. Eu resolvi que não. Meu pai falou que se fosse assim, ele não se responsabilizaria", recordou.

"Eu fugi de casa, na verdade, esperei fazer 18, se não era obrigada a voltar", confessou a apresentadora do Mais Você. "Eu ia para a casa de uma tia minha, em São José do Rio Preto, eu tinha objetivo", completou ela, que acrescentou que o pai chegou a buscá-la, mas ela optou por continuar atrás de seu sonho, na faculdade.

Outro obstáculo enfrentado foi o dinheiro. Ana Maria Braga relatou que sempre estudou em colégios estaduais e municipais e não tinha dinheiro para entrar em um cursinho ou pagar para entrar em Medicina.

"A faculdade era paga e tinha a USP. Me falaram que se eu prestasse vestibular e passasse para Biologia, que chamava História Natural, no fim do quarto ano eu poderia, mediante um exame, mudar para Medicina. Tínhamos as matérias em comum nos primeiros anos. Entrei nisso", compartilhou.

Nessa época, a famosa precisou arrumar "bicos" de trabalho para se manter financeiramente. "Eu tinha que pagar o pensionato, eu morava em um quarto com seis meninas. Lance de faculdade mesmo", finalizou.

Assista o relato na íntegra:

Ana Maria Braga conta que demissão da Band foi 'armada' por colega

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o jogo e revelou detalhes do início de sua carreira na televisão. Antes de migrar para a TV Globo, onde comanda o programa 'Mais Você' desde 1999, a veterana trabalhou em emissoras como Record TV e Band.

Em participação no podcast 'PodPah', na noite de quinta-feira, 20, Ana Maria Braga contou que foi demitida de ambos os lugares. De acordo com a loira, uma colega de trabalho acabou 'armando' para que ela fosse mandada embora da Band. Entenda!