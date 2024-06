Ana Maria Braga revela bastidores de antigo programa na Record: 'Não tinha'

Apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga surpreendeu ao contar que a cozinha de seu antigo programa na Record era fictícia

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os internautas ao recordar detalhes de seu antigo programa na Record TV, de 1996 a 1999. Em participação no podcast 'PodPah', a veterana revelou que precisava levar seus próprios utensílios de cozinha para usar na atração.

De acordo com a comandante do 'Mais Você', da Globo, o cenário era fictício e alguns eletrodomésticos, como a geladeira, eram simulados com pintura. "Não tinha cozinha lá. Eu arrumei um balcão, embaixo coloquei um balde de água, atrás eles desenharam a geladeira", declarou ela.

"Pintaram, fizeram cenário como se fosse um fogão atrás. Não tinha nada e eu trazia coisas de casa: não tinha panelas, não tinha garfo e começou a cozinha assim", completou Ana Maria Braga. Ao longo da entrevista, a apresentadora também revelou como surgiu a ideia do Louro José, seu eterno parceiro de palco.

Durante 25 anos, o humorista Tom Veiga deu vida ao personagem icônico. "Ele era meu assistente de estúdio, colocava os comerciais. O Tom disse que não ia fazer por vergonha. 'Mas vergonha do que? Ninguém te vê'. Ele falou 'mas eu sei que sou eu'", relembrou Ana Maria.

"Nós dois fomos montando. Eu me dava muito bem com ele, era um cara extraordinário. Ele montou a personalidade do Louro. Nessa época [no início], ele continuou sendo assistente de estúdio e saía correndo quando eu ia falar com o papagaio. Foi a dupla da minha vida", se divertiu ela.

Tom Veiga faleceu em 2020, aos 47 anos, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma. Atualmente, Ana Maria Braga apresenta o programa matinal da TV Globo ao lado do Louro Mané, filho de Louro José.

Ana Maria chama PL que equipara aborto a homicídio de ‘completo absurdo’

No Mais Você desta segunda-feira,17, Ana Maria Braga se posicionou sobre o projeto de lei que propõe equiparar aborto a crime de homicídio, tema que recentemente ganhou urgência na Câmara dos Deputados. O projeto propõe alterações no Código Penal, estabelecendo penalidades de homicídio simples no caso de abortos realizados após 22 semanas de gestação.

"Eu tô aqui hoje me colocando junto aos que ficaram indignados diante desse completo absurdo. Isso é um retrocesso diante de todos os direitos conquistados a duras penas pelas mulheres", iniciou ela.

"Principalmente, as adolescentes, as meninas em situação de vulnerabilidade social. Uma gravidez causada por estupro -- se você nunca sofreu, eu nunca sofri, me coloco no lugar de quem sofreu --, é um trauma irreparável. Não é fácil buscar caminhos, toma tempo. Muitas vezes, no país que a gente vive, leva mais que 22 semanas, porque você não acha quem faça...", justificou; confira detalhes!