Ana Maria chama PL que equipara aborto a homicídio de "completo absurdo"

Ana Maria Braga se posicionou sobre o projeto de lei que propõe equiparar aborto a crime de homicídio, que ganhou urgência na Câmara dos Deputados

No Mais Você desta segunda-feira,17, Ana Maria Braga se posicionou sobre o projeto de lei que propõe equiparar aborto a crime de homicídio, tema que recentemente ganhou urgência na Câmara dos Deputados. O projeto propõe alterações no Código Penal, estabelecendo penalidades de homicídio simples no caso de abortos realizados após 22 semanas de gestação.

"Eu tô aqui hoje me colocando junto aos que ficaram indignados diante desse completo absurdo. Isso é um retrocesso diante de todos os direitos conquistados a duras penas pelas mulheres", iniciou ela.

"Principalmente, as adolescentes, as meninas em situação de vulnerabilidade social. Uma gravidez causada por estupro -- se você nunca sofreu, eu nunca sofri, me coloco no lugar de quem sofreu --, é um trauma irreparável. Não é fácil buscar caminhos, toma tempo. Muitas vezes, no país que a gente vive, leva mais que 22 semanas, porque você não acha quem faça...", justificou.

"Onde já se viu fazer um negócio desses? Em que a punição da vítima é maior que a punição do algoz, quem fez o ato, que estuprou. A sociedade, senhores políticos, espera que esse projeto não seja aprovado sem uma discussão ampla, porque ele representa uma tremenda injustiça", continuou a apresentadora.

Ainda durante o programa, Ana Maria falou sobre um dos argumentos usados por quem defende o projeto. "Fácil falar 'entrega o filho pra adoção'. Queria saber se fosse filho de algum de vocês que estão votando esse projeto. Se fosse alguém da sua família... E se sua mulher fosse estuprada? Isso acontece todo dia. É só pegar o que acontece no Brasil todo dia e saber o que as mulheres sofrem por aí", defendeu.

Felipe Andreoli também opinou sobre o assunto

O jornalista Felipe Andreoli também se pronunciou sobre o assunto. "Importante os homens estarem ao lado das mulheres nesse momento. Tem alguma coisa que as mulheres delegam e resolvem: 'os homens não podem mais fazer isso?' Um negócio assim, absurdo. A gente espera, realmente, bom senso, que não se jogue com isso", comentou. No Domingão, Luciano Huck também revelou sua opinião. Confira!