Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, intérprete de Louro José: "Sempre comigo"

No aniversário de 51 anos de Tom Veiga, Ana Maria Braga homenageia o intérprete de Louro José, falecido em dezembro de 2020

Tom Veiga, o intérprete de Louro José, completaria 51 anos nesta terça-feira, 6, se ainda fosse vivo. O fiel companheiro de Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, morreu em novembro de 2020 após um AVC, em decorrência de um aneurisma cerebral.

Com saudades de seu amigo, Ana Maria fez questão de homenageá-lo nessa data tão especial. Na edição desta manhã de seu programa, ela falou sobre Tom e, emocionada, expressou a saudade que sente dele.

"Hoje é o aniversário do meu grande amigo Tom Veiga. Se o Tonzinho ainda estivesse aqui, ele faria 51 anos. Morreu cedo demais, aos 47... Até hoje a dor da saudade é a mesma", disse Ana Maria.

Ela ainda falou sobre o novo mascote do Mais Você, que passou a lhe acompanhar após o falecimento de Tom. "A gente tem aqui o neto dele, o Louro Mané, que mata um pedaço da saudade, mas... O Lourinho, o Tom, onde ele estiver... Eu queria desejar parabéns, Tom. Você faz muita falta", completou a apresentadora.

Mais tarde, em seu perfil oficial do Instagram, Ana Maria compartilhou uma foto com o intérprete. No clique, Tom apareceu beijando o rosto da apresentadora, que sorriu para a câmera. "Feliz aniversário, Tom. Sempre comigo", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira:

Filho de Ana Maria Braga é diagnosticado com dengue

Ainda na manhã desta terça-feira, 6, Ana Maria Braga desabafou ao vivo sobre a dengue. No programa Mais Você, ela contou que seu filho, Pedro, foi diagnosticado com a doença e que ela ficou impressionada ao ver o quanto os sintomas são fortes.

Logo, ela decidiu alertar seus telespectadores sobre a prevenção. "Entre os infectados, eu devo dizer que meu filho foi um deles. O Pedro José ficou uma semana de cama. Dói tudo, dói o corpo, vocês não fazem ideia. Eu nunca tinha convivido de perto com a dengue. A gente faz campanha, fala dela, mas é absolutamente assustador. Por sorte, o Pedro teve uma dengue que não é hemorrágica, graças a Deus. Porque pode morrer, gente”, disse ela.

Então, Ana contou que o filho está bem e se recuperando. "O Pedro está bem, está saindo ainda, está fazendo exame todo dia”, afirmou ela, que também é mãe de Mariana Maffeis.