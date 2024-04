Henri Castelli chama atenção ao posar com a filha: "Lindos"

O ator Henri Castelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto ao lado da filha, Maria Eduarda

Henri Castelli encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 27, ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despírito.

Na foto publicada no feed do Instagram, o ator e a herdeira aprecem aproveitando juntos o dia ensolarado em Fernando de Noronha. "Eu e minha princesa @dudacastellidespirito. Fernando de Noronha", se derreteu o papai.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "A princesa e o príncipe", afirmou outra. "O rei da beleza e sua princesa bela", falou uma fã. "Linda como o pai", comentou mais uma.

Henri, que está na Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, também é pai de Lucas, de 17 anos, fruto de sua relação com a modelo Isabeli Fontana.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)

Henri Castelli recorda episódio de grave agressão

O ator Henri Castelli abriu o coração e falou um pouco sobre um episódio marcante envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', de Sérgio Mallandro, o artista recordou a grave agressão da qual foi vítima em dezembro de 2020, em um restaurante na Barra de São Miguel, em Alagoas.

De acordo com o galã de novelas da TV Globo, o caso não se tratava de uma briga. "Não foi briga, foi uma covardia, tentaram me matar. Graças a Deus tinha um promotor de Justiça de Belém, que hoje virou um grande amigo, que presenciou e se posicionou, como profissional. Ele disse: 'Vi o que aconteceu. Você não fez nada'. Nem beber eu tinha bebido", declarou ele.

Na sequência, Castelli detalhou o momento das agressões: "Foi numa marina, que estava fechado. Eu não sei o porquê. Ninguém falou. Eles fizeram um acordo com a promotoria, foram condenados. Um pegou pelo pescoço, me desmaiou, o outro chutou por baixo. Vieram do nada. Eu não sei o motivo. Eu falo isso aqui, parece mentira, mas não sei", disse. Saiba mais!