A Grande Conquista 2: Fábio Gontijo revela qual atitude tomará contra Ricardo Costa

Fábio Gontijo prometeu que tomará uma atitude contra Ricardo Costa após o ex-Polegar pegar uma faca durante uma discussão

Fábio Gontijo revelou qual atitude tomará contra Ricardo Costa quando sair do reality A Grande Conquista, da Record TV. Na tarde deste sábado, 27, o ex-Polegar pegou uma faca após discutir com o ex-marido de Jenny Miranda e acabou expulso do programa.

Enquanto conversava com alguns colegas de confinamento sobre o ocorrido, Gontijo revelou que vai pedir uma medida protetiva contra o ex-cantor quando deixar a atração. "Como cidadão, quando eu sair, eu vou pedir uma medida protetiva, porque eu não sei até que ponto...", começou ele.

Depois, ele explicou que tem medo de Ricardo, por isso, quer se proteger. "Raiva eu não tenho, mas vou ter medo, pelo menos eu vou ter que me defender. Espero que seja resolvido com um aperto de mão, [que ele fale]: 'Reconheço o erro', e está tudo bem", explicou.

Fábio Gontijo disse que vai pedir medida protetiva contra o Ricardo, após embate perigoso com faca !#AGrandeConquistapic.twitter.com/8jib2uOJrU — MattyBala 💜🐧 (@MattyBala) April 27, 2024

Em outro momento, Fábio conversou com Claudia Castanheira e outras participantes, e reforçou a ideia de se proteger de Ricardo fora do reality.

"Eu vou ter que pedir uma medida protetiva quando eu sair", afirmou ele. "Você vai ser obrigado a fazer isso, eu não sei o que foi a atitude tomada aqui, porém, não existe crime sem vítima, e você é vítima dele", ressaltou a mãe de MC Gui.

Ricardo, ex-Polegar, foi expulso do programa depois de pegar uma faca para rasgar roupas de Fábio Gontijo.



A equipe de Ricardo disse que o erro dele foi não ter verbalizado qual era a sua intenção ao pegar a faca. #AGrandeConquistapic.twitter.com/YNsXsPVaTK — Dantas (@Dantinhas) April 27, 2024

A expulsão

Ricardo Costa, ex-Polegar, foi expulso do reality A Grande Conquista 2, da Record TV, neste sábado, 27, após uma briga com Fábio Gontijo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece pegando uma faca na cozinha após se desentender com o ex-marido de Jenny Miranda por causa de uma cueca molhada.

No X, antigo Twitter, a equipe do ex-cantor falou sobre o ocorrido. "Vamos lá... Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca. A produção preferiu desclassificar. Essa versão que tenho... No programa a noite vai passar as imagens pra esclarecer melhor", diz o primeiro post. Saiba mais!