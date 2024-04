Toninho Tornado revela referência em Anderson, do Molejo: 'Pareço com ele'

Humorista que criou o 'calabreso' usado por Davi, em treta do BBB 24, Toninho Tornado fala com carinho de Anderson Leonardo à CARAS Brasil

A morte de Anderson Leonardo, vocalista no Molejo, tem provocado uma verdadeira comoção entre fãs e admiradores do pagodeiro, que nos deixou aos 51 anos, na última sexta-feira, 26, em decorrência de um câncer. Muitos artistas também têm se manifestado nas redes sociais, lamentando a grande perda para a música brasileira. Neste sábado, 27, além de conversar com o dentista das celebridades Anderson Bernal, que relembrou a transformação que fez nos dentes do cantor e do quanto ele era divertido, a CARAS Brasil procurou o humorista Toninho Tornado, que brinca ao falar do artista: “Pareço com ele”.

O comediante e ator - criador do 'calabreso' usado por Davi Brito (21), em treta do BBB 24 - fala com carinho de Anderson. “Salve, salve, grande Anderson Molejão, hein. O acompanho faz tempo. Inclusive, lá no show, no nosso show Os Calabresos, tenho um texto onde conto que falam que me pareço com ele, né? (risos). Então, eu conto no show um trecho da piada que eu pareço com o Molejão, o Anderson Molejão”, conta. Toninho.

O dentista Anderson Bernal - que em 2015 foi convidado pelo apresentador Geraldo Luís (51), que na época comandava o Domingo Show, na Record, para fazer uma transformação nos dentes do músico, antes tortinhos e encavalados - relembrou momentos especiais com Anderson Leonardo.

“Ele falava: ‘Doutor, sei que você vai me deixar mais lindo do que já sou’. E aí, ele chegava na consulta, pegava o scanner, brincava com o scanner que passa na boca, e passava no rosto (risos). Conversava com todas as assistentes, chegava dançando. A gente sempre se divertia muito com ele. Ele chegava daquele jeito sempre irreverente, feliz dele, né? Toda consulta era uma festa”, conta. “E ele não tinha medo de ficar melhor, né?”, diz.

BELO TAMBÉM FALA DO AMIGO

O vocalista do grupo Molejo lutava, desde 2022, contra um câncer na região inguinal, na área da virilha. Em entrevista à CARAS Brasil na sexta-feira, o cantor Belo (50) lamentou a morte do amigo.

"Anderson foi o cara que me recebeu aqui no Rio de Janeiro, eu e o Soweto. A primeira escola de samba que desfilei no Rio de Janeiro foi a Mocidade Independente de Padre Miguel, ala do Molejão, a convite dele. É uma perda gigante para nós, amigos. Seu legado nunca morrerá, ficará para sempre na música. Nosso maior HD de música, gênio!", disse o ex-de Gracyanne Barbosa (40).