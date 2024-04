Mãe da filha caçula de Anderson Leonardo se despede do cantor: "Para sempre"

Paula Cardoso, mãe da filha caçula do cantor Anderson Leonardo, que morreu nesta sexta-feira, 27, lamentou a morte do ex na web

Paula Cardoso, ex-mulher de Anderson Leonardo, usou as redes sociais para se despedir do artista, que morreu nesta última sexta-feira, 27, aos 51 anos, após lutar contra um câncer. Ela é mãe de Alice, de três anos, filha caçula do vocalista do Grupo Molejo.

"Um pedaço de mim se foi hoje, mais que um marido, um amigo, um cúmplice, parceiro de vida... só queria mais tempo, mas assim foi a vontade de Deus, e assim como te prometi juntos até o fim! Obrigada pelo presente lindo que me deu nossa filha, e uma família linda que construímos ao longo desses anos. Brilhe e ilumine aí em cima, cante e encante! Pra sempre meu amor", escreveu ela, ao postar uma foto de mãos dada com Anderson nos Stories do Instagram.

Em outra postagem, Paula postou uma foto em que aparece com o cantor e a filha, e falou que sair do hospital sem ele foi "a pior sensação" que já sentiu. "Queria acordar e ver que tudo não passou de um sonho ruim, você me perguntando se consegui descansar mesmo dormindo em um sofá! Sei que prometi que iríamos pra casa, mas assim, Deus não permitiu e sair daquele hospital sem você foi a pior sensação que senti na vida! Não sei como vai ser daqui pra frente só peço força pra seguir, mas agora tá doendo tanto!", desabafou.

Já no feed do Instagram, Paula recordou um vídeo de Anderson com a filha, Alice, e falou sobre a relação dele com a menina. Em seguida, ela confessou que não sabe como vai falar com a herdeira sobre o pai ter virado uma estrelinha.

"Falar de você como pai é coisa fácil basta só olhar esse vídeo, como a Alice é apaixonada por vc! E o quanto é grande a ligação de vocês!! Não sei como vou chegar e falar que vc virou uma estrelinha 😭 não uma estrelinha qualquer, mas a mais brilhante que tem no céu… pois vc sempre será o “mais mais” pra Alice. Você foi e sempre será o papai maravilhoso e se depender de mim nunca deixará de ser lembrado na memória de nossa pequena!!! Pra sempre o “cantoro” da nossa pequena Alice!", disse ela.

Molejo vai acabar? Integrantes falam do futuro após morte de Anderson Leonardo

Os integrantes do Molejo se pronunciaram sobre o futuro do grupo de pagode após a morte do vocalista Anderson Leonardo. O artista faleceu nesta sexta-feira, 26, após lutar contra o câncer inguinal. Em um vídeo nas redes sociais, os artistas contaram que vão continuar com o grupo depois da tristeza do luto.

"Alô, bateria. Alô, planeta. Alô, amigos e fãs do Molejão. Aqui quem está falando são seus amigos do grupo Molejo. Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós. De qualquer maneira, não podemos esquecer a alegria e a irreverência do nosso cantor Anderson Leonardo. Isso tem que perdurar durante a longa vida do Molejão. O legado continua e nós estamos aí para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos", disse Andrezinho. Confira!