A Grande Conquista 2: Ex-Polegar é expulso após pegar faca durante briga

Ricardo Costa, ex-Polegar, foi expulso do reality show 'A Grande Conquista', da Record TV, neste sábado após brigar com Fábio Gontijo

Ricardo Costa, ex-Polegar, foi expulso do reality A Grande Conquista 2, da Record TV, neste sábado, 27, após uma briga com Fábio Gontijo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece pegando uma faca na cozinha após se desentender com o ex-marido de Jenny Miranda por causa de uma cueca molhada.

No X, antigo Twitter, a equipe do ex-cantor falou sobre o ocorrido. "Vamos lá... Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca. A produção preferiu desclassificar. Essa versão que tenho... No programa a noite vai passar as imagens pra esclarecer melhor", diz o primeiro post.

"O erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo pra o entretenimento. Mas ele não VERBALIZOU, o que é grave já que é uma faca. Entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado. Vamos aguardar as imagens que não foi passado pra nós", acrescentaram.

"Um adendo... Antes da faca,ele pensou em encher a panela de água e jogar nele. Mas pensou: vai molhar a cama de outras pessoas que não tem culpa e pode dar expulsão pela água na cabeça. Queremos essas imagens pra ver a real de tudo!", completaram.

A Record confirmou a expulsão de Ricardo, e o motivo só será revelado oficialmente para o público durante o programa ao vivo. "Fim de jogo! O vileiro Ricardo Costa foi expulso de A Grande Conquista 2. O ex-Polegar descumpriu uma das regras do jogo durante uma discussão com Fábio Gontijo!".

Ex-polegar pega faca após briga e é expulso de A Grande Conquista pic.twitter.com/QyTD3To5pu — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) April 27, 2024

A briga

Antes de ser expulso do reality show, Ricardo protagonizou uma briga com Fábio Gontijo. O desentendimento começou por causa de uma cueca molhada.

"Molharam minha cama com sunga molhada em cima da minha cama. Aí é sacanagem", reclamou o artista. "Que indelicadeza, sunga fedida", disse uma participante. "Pois, é, ainda por cima. Eu não quero dizer de quem é a sunga vermelha, senão a jiripoca vai piar aqui dentro", afirmou MC Mari. "É do Ricardo", soltou uma pessoa no quarto.

A cantora, então, pediu para chamar Fellipe Villas. "Minha cama está molhada, então troca de cama comigo. Não é sacanagem, não? Ele bota a cueca em cima da minha cama... Não parece que é pessoal?", disparou ela.

Depois, Fábio concordou que a peça era de Ricardo e a jogou em cima do ex-Polegar, que estava deitado no chão. "Porr*, filho da put*. Tô com dor nas costas. Eu tô passando mal aqui, respeita", berrou ele. "A cueca é sua. Está estressado?", disparou o dermatologista. "Se põe no seu lugar. Eu estou doente. Vai cagar, cagão. Está pensando o quê? Você jogou a porr* em cima de mim", rebateu. "É sua", repetiu Gontijo.