Morre o ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz

O artista José Santa Cruz faleceu aos 95 anos nesta sexta-feira, 26. Ele é conhecido por suas dublagens memoráveis em Família Dinossauros, Harry Potter, X-Men e muito mais

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz faleceu aos 95 anos nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro. Ele partiu após ter sido internado com broncopneumonia. Ele também tinha a doença de Parkinson.

O velório acontecerá no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, no sábado, 27, e o corpo será cremado às 16h. O artista deixou a esposa, Ivan Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e três filhos, Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos falecidos.

Quem foi José Santa Cruz?

O artista José Santa Cruz nasceu na Paraíba e iniciou a carreira no rádio aos 18 anos ao substituir um amigo. A estreia na TV aconteceu na década de 1960 na TV Club e na TV Tupi. Ele foi para a Globo em 1971.

Ele construiu uma sólida carreira na dublagem. Ele emprestou sua voz para o pai da Família Dinossauro, para o Rubeo Hagrid em Harry Potter, o Magneto em X-Men, J. Jameson em Homem Aranha e para o ator Danny DeVito nas versões em português dos filmes dele.

Ele também atuou na TV em projetos como Aquele Abraço, Zé Das Mulheres, O Bem Amado, Zorra, Espelho da Vida e na Os Experientes.