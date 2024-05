Mamma Bruschetta desabafa sobre afastamento na Band: ‘Não estou entendendo’

Por que Mamma Bruschetta não aparece no ‘Melhor da Tarde’ há quatro meses? Mistério é revelado e apresentadora confirma afastamento na Band

Após quatro meses de ausência no 'Melhor da Tarde', Mamma Bruschetta finalmente quebrou o silêncio e esclareceu a situação. A apresentadora, que desapareceu do programa exibido nas tardes da Band desde dezembro do ano passado, decidiu abrir o jogo e confirmar seu afastamento, além de desabafar sobre sua situação incerta na emissora.

Em conversa com o podcast ‘Não É Nada Pessoal’, comandado por Arthur Pires e Gabriel Perline, Mama explicou o motivo do afastamento. Apesar de não entender muito bem a decisão da emissora, ela contou o que levou ao ‘escanteio’: "Estou passando por uma fase agora que eu não estou entendendo direito, mas eu acho que é isso um pouco”, iniciou.

“A última vez que eu gravei na Band foi no Natal. Desde aí, eles foram fazer umas viagens. Então ficaram dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro viajando, ou seja, eu não participaria do programa mesmo. Quando voltou [a gravar], eu entrei na pneumonia. Então eu estou até hoje sem ir no programa, apesar de continuar lá”, disse a apresentadora.

Depois de passar duas semanas internada e receber alta, Mama contou que permaneceu afastada da atração. Apesar da situação, ela revelou que é grata pela equipe e pela emissora: “Até o dia que eu morrer, eu vou agradecer o fato da Catia dar o mesmo plano de saúde igual o que eu tinha no SBT. Então, eu ainda não sei se eu estou no programa ou se eu não estou”, ela explicou.

Na sequência, a apresentadora entregou que recebe conforme suas participações nas atrações e por isso, está procurando outros trabalhos para complementar a renda: "Eu recebo por participação. Eu sou colaboradora. Meu plano de saúde, então nem reclamo. Eu batalho em outros lugares para pagar aluguel e outras coisas”, esclareceu.

Mama ainda revelou que visitou a emissora na última semana e detalhou como foi o reencontro: "Quinta-feira passada, eu fui buscar meu panetone e meus dois ovos de Páscoa que estavam lá. Aí vi o povo e falei: 'Tô bem'. Se eu não for mais aproveitada, paciência. Os meninos que estão lá são competentíssimos”, contou a colega de bancada de Catia Fonseca.

Por fim, a comunicadora, que já integrou o elenco do SBT, refletiu sobre o futuro incerto na Band: “Eu também não sei se a figura... Eu fico pensando do etarismo, da figura, da relevância e tal. No meu programa da rádio, eu tenho relevância. Aí eu sei que eu sou capaz. Eles apostam em mim. Eu não ganho grandes coisas, mas futuramente quem sabe?”, disse.

O que aconteceu com Mama Bruschetta?

Para quem não acompanhou, no começo do ano Mama Bruschetta passou por duas internações em um curto período de tempo em janeiro de 2024. A apresentadora teve a primeira indisposição em 12 de janeiro e ficou em observação por uma semana. No entanto, no dia 29, ela foi levada às pressas por conta de dores e dificuldade para respirar; aos detalhes!