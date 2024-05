William Bonner reforça importância do jornalismo durante passagem no RS

William Bonner passou um período de dez dias no RS; cobertura do jornalista divide opiniões, mas destaca o compromisso do jornalismo com a verdade

Na última quinta-feira, 16, o apresentador William Bonner (60) retornou à bancada do Jornal Nacional, principal telejornal da TV Globo. Durante um período de dez dias, o jornalista cobriu ativamente as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. A atuação de Bonner dividiu opiniões, mas sua trajetória durante este momento crítico, reforçou a importância do jornalismo na sociedade. Entenda.

Durante um momento tão crítico, William e sua equipe escolheram estar próximos das vítimas. Abriram mão do conforto e foram às ruas, reforçando o papel do jornalismo, de mostrar os fatos para população.

Nesse período em que esteve no sul do país, em alguns momentos, William optou por apresentar o jornal sem muita vaidade ou com vestimentas sociais, em respeito às vítimas das enchentes da região. Em outros momentos, ele também apresentou o telejornal de jaqueta jeans.

O jornalista dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV na segunda-feira, 6. Com isso, Bonner foi capaz de mostrar um outro lado seu.

NEM TUDO SÃO FLORES

Mesmo emocionado o país com seu desempenho no Rio Grande do Sul, o jornalista dividiu opiniões entre os telespectadores e internautas. Nesse período, o âncora do Jornal Nacional recebeu diversas mensagens de ataque e apoio. Por ser muito ativo nas redes sociais, ele teve diversas críticas quanto ao seu desempenho.

Através de seu perfil no Instagram, William compartilhou um vídeo dos bastidores, em que aparece recebendo carinho de um idoso, que ficou desabrigado após a tragédia: “Vim ver a celebridade. Para mim é uma honra. Fico sem palavras. Eu queria conhecer o senhor em outra ocasião, mas a gente não espera o que acontece na vida da gente", diz o senhor.

Emocionado, o jornalista pede um abraço para o homem e encerra a gravação. Na legenda, William, que sofreu ataques durante a cobertura no estado, desabafou sobre os desafios, mas fez questão de evidenciar o lado bom da profissão: “Nossa profissão é difícil. A cada dia, mais e mais. No Brasil e lá fora. Mas tem isso”, escreveu Bonner.

RETORNOU

Vale lembrar que, a Globo deslocou vários profissionais de sua equipe para a cobertura da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. William Bonner e Patricia Poeta (47) fizeram parte do time de profissionais que marcaram presença no local.

Nesta sexta-feira, 17, Patricia apresentou o Encontro direto de São Jerônimo, cidade do Rio Grande do Sul onde a comunicadora nasceu. Durante seu trabalho no município gaúcho, a jornalista encontrou uma prima. O encontro foi emocionante.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE WILLIAM BONNER: