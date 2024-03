Paolla Oliveira revela como foi gravar cenas de romance com Nanda Costa em Justiça

Justiça retorna ao streaming para sua segunda temporada seis anos após a exibição da primeira. Série original Globoplay, a produção se passa em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal, e traz as histórias dos personagens Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa). Com estreia marcada para o dia 11 de abril, a obra antológica escrita por Manuela Dias (46) com direção artística de Gustavo Fernández (50), conta Paolla Oliveira (41) em seu elenco. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a atriz revela como criou a personagem Jordana e adianta detalhes do novo trabalho.

"Jordana é uma empresária de sucesso do ramo da música, uma mulher com muitos ressentimentos e faltas na vida. Ela tem uma personalidade complexa, com muita segurança no trabalho, mas com o lado pessoal frágil e dependente. Sem dúvida, a sua principal característica é o egocentrismo, que faz ela agir sempre em benefício próprio, sem se importar com qualquer tipo de consequência que isso possa trazer", diz.

Na série, a personagem da atriz é casada com Egisto (Marcello Novaes) e é a única herdeira de um grande fazendeiro. Apesar de casada com um homem, ela viverá um romance com Milena, o que promete fortes emoções. Oliveira faz mistério com os acontecimentos da obra, mas revela que a parceria com Nanda Costa foi essencial para a entrega do trabalho.

"Encontros como o que tive com a Nanda fazem o trabalho ser sobre o trajeto, além do resultado. Os dias de gravação foram de generosidade, troca e identificação. Nanda, assim como eu, desejou muito estar nesse projeto e é muito apaixonada e intensa no que faz. Só tenho a agradecer", comemora.

O papel do Centro-Oeste do Brasil vai provocar reflexões no público. Para viver a também empresária de piseiro, Paolla teve que exercitar a mente. "A personalidade [dela] acaba sendo uma grande inspiração para criá-la. Mas busquei, claro, referências regionais e do ramo da música. E a minha própria reflexão sobre o que é justiça traz também elementos para compor essa personagem."

O desafio de encarar uma nova personagem surgiu após atuação em Cara e Coragem (2022), novela indicada ao Emmy, maior prêmio da TV mundial, em que viveu uma dublê. Após concluir as gravações de Justiça 2, a atriz conta que o novo trabalho tem um significado especial.

"Jordana é uma personagem maravilhosa. É uma construção mais subjetiva. Ela é perigosa, mas sem maniqueísmo. Todo novo papel é um jogo de descobertas, de entrosamento e de condução. Estar num projeto com essa profundidade e que, além de tudo, já é um grande sucesso é um passo prazeroso e importante na minha carreira", afirma.

Animada para a estreia, Paolla Oliveira diz que a série vai provocar o público com diferentes e atuais temas. "Essas histórias podem levar a uma reflexão do que consideramos justo, de acordo com nossos parâmetros. Problematizar a justiça de acordo com as atitudes, ações e a reações das várias circunstâncias que a vida apresenta para os personagens vai causar identificação e questionamentos no público", conclui.