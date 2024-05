Saiba quanto Lucas Rangel gastará com salão de festas em casamento

Influenciador digital Lucas Rangel se prepara para casar com Lucas Bley em novembro, com festa luxuosa em São Paulo. Os dois estão juntos desde 2020

O influenciador digital Lucas Rangel (26) está em contagem regressiva para o casamento com o ex-estudante de Medicina Lucas Bley (31). Para a cerimônia e festa, programadas para novembro deste ano, o casal optou pelo Palácio Tangará, luxuoso hotel em São Paulo, o mesmo local que, em novembro do ano passado, foi cenário para o anúncio do noivado.

O espaço escolhido para a ocasião foi o grandioso Salão Cristal (442m²) com pé direito de 8 metros, composto ainda por um foyer (203m²) e um lindo terraço (448m²) circundado pelas árvores do Parque Burle Marx e banhado pela luz natural. A festa contará com gastronomia assinada pelo chef executivo Filipe Rizatto, com menu personalizado, que inclui desde canapés a pratos da alta gastronomia contemporânea.

A CARAS Brasil descobriu que um casamento com 300 pessoas no Salão Cristal, com menu de bebidas e buffet padrão (decoração não inclusa), custa (a partir de) R$ 535 mil.

PEDIDO DE CASAMENTO

Lucas Rangel pediu Lucas Bley em noivado no dia 27 de novembro de 2023. O influenciador levou o amado para uma suíte de R$ 30 mil no mesmo palácio, onde Marcos Mion (44) comemorou os 15 anos da filha, Donatela, numa grandiosa festa.

Além da suíte luxuosa, toda decorada com balões de coração vermelhos, o pedido de casamento foi embalado por violonistas tocando ao vivo Quando Você Passa, da dupla Sandy e Junior, música preferida de Bley.

O anel de diamantes foi comprado pessoalmente por Rangel no exterior, cerca de três meses antes do pedido, e é uma criação exclusiva da joalheria que produz peças para a Disney.

"Sempre foi o sonho do Bley e eu brincava que ia pedir e não pedia nunca. Os nossos fãs até reclamavam e ficavam perguntando quando isso iria acontecer. Eu planejei desde setembro do ano passado. Queria algo mágico para a gente. Escolhi o Palácio Tangará, em São Paulo, onde anunciamos nosso namoro e comemoramos nosso aniversário. São muitas lembranças. Eu fiquei nervoso, mas deu tudo certo porque eu sabia que já estava pronto para isso", disse Rangel, em entrevista a revista CARAS.