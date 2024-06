Camila Moura revela guarda compartilhada de cachorros com Lucas Henrique

Em meio de seu divórcio, Camila Moura revela que tem guarda compartilhada de seus cachorros com o ex-marido, Lucas Henrique, do BBB 24; saiba mais!

O ex-BBB Lucas Moura e sua ex-esposa, a influenciadora digital Camila Moura, ainda estão em processo de divórcio. O ex-casal, que chegou ao fim durante a participação do professor no Big Brother Brasil 24, está dividindo seus bens e tomaram uma decisão importante sobre seus cachorros.

Respondendo perguntas de fãs nas redes sociais, Camila revelou que ambos decidiram dividir os cuidados com os cachorros. Segundo ela, os pets entraram em uma 'guarda compartilhada', incluída até mesmo no processo de divórcio na Justiça.

"Você abriu mão dos seus cachorros na separação?", questionou um internauta, e a influenciadora logo explicou a situação. "De jeito nenhum! Cachorrinhos estão até no acordo da partilha de bens, eles tem guarda compartilhada na Justiça. Então eles vão ficar um tempo comigo em São Paulo, e um tempo com o pai deles no Rio", detalhou Camila.

Que continuou: "A guarda é compartilhada, os gastos com os doguinhos são compartilhados. É guarda compartilhada real oficial, homologada por um juiz. Meus doguinhos amor, são meus doguinhos até o dia que eles forem para o Céu dos doguinhos. Bichinhos tem que ter alta responsabilidade, eles vivem por muitos anos, independente de qualquer coisa. Meus doguinhos, meu e do Lucas, vão ter todo o amor até morrerem", finalizou.

Camila Moura terminou seu casamento com Lucas Henrique enquanto ele ainda estava confinado no Big Brother Brasil 24, da Globo. Isso porque o ex-brother estava flertando com outra participante, Giovanna Pitel, durante o programa.

Saiba mais detalhes da divisão de bens de Camila Moura e Lucas Henrique

Nos últimos dias, a Camila Moura falou mais detalhes sobre a sua separação de Lucas Henrique. Respondendo uma caixinha de perguntas, a influenciadora revelou que se mudou para um novo apartamento em São Paulo, e que seu antigo endereço ficou para o ex. Ela ainda falou mais detalhes da divisão de bens.

"Suas coisas da outra casa que você morava com o Buda, não quis nada de lá?", indagou o internauta. "Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", disse ela. Porém, a influenciadora deixou claro que Buda vai precisar ressarcir o valor que a ex-mulher investiu no imóvel.

Questionada sobre o que a ajudou a superar o fim da relação, Camila foi respondeu: "Terapia, de verdade, e não ver os Stories do ex. Ajuda muito", aconselhou. Os internautas também quiseram saber se ela pretende mostrar o processo de mobiliar seu novo apartamento. "É meu objetivo compartilhar com vocês a minha conquista, a minha independência, a minha vida nova. E tudo com honestidade. O que eu não conseguir comprar e mobiliar eu vou dizer", garantiu ela.