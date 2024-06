Rodrigo Sant'anna revela planos de aumentar a família com o namorado

O ator Rodrigo Sant'anna falou sobre a vontade de ter filhos após ganhar uma declaração ao vivo do namorado no 'Mais Você'

Nesta quinta-feira, 27, o ator e humorista Rodrigo Sant'anna participou do programa 'Mais Você', da Globo, e falou um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Ao longo do bate-papo com a apresentadora Ana Maria Braga, ele foi surpreendido ao vivo com uma declaração especial do namorado, Nelson.

Discreto, o companheiro de Rodrigo fez uma rara aparição na TV e não poupou elogios ao ser questionado por Ana Maria como era conviver com o humorista. "É uma aventura todo dia, sabe? É uma pessoa a cada dia, um bom humor todo dia. É uma pessoa que não para quieto, atazanado ao nível máximo".

E completou: "Ao mesmo tempo, é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, muito presente. Maravilhoso", declarou Nelson. O intérprete da personagem Graça, do filme 'Tô de Graça', revelou que o casal, juntos há quase um ano, já possui planos de aumentar a família.

"Eu sei que vocês estão querendo ter um filho, é isso?", perguntou a apresentadora Ana Maria Braga. "Sim. Eu queria ter quatro, a quantidade de cachorros que tenho", revelou Rodrigo Sant’anna, por fim.

Rodrigo Sant'anna e Nelson - Foto: Rogério Fidalgo / AgNews

Rodrigo Sant'anna abre o jogo sobre harmonização facial

O humorista Rodrigo Sant'anna surpreendeu ao relembrar a época em que fez a harmonização facial. Em entrevista no podcast Inteligência Ltda, ele contou que o procedimento estético teve grande repercussão após sua aparição em um programa de TV e foi alvo de críticas pela mudança.

"Vendo hoje, eu mesmo acho estranho. Fiquei vivendo isso um tempo. Fiquei mal. Eu sou ariano, e aí a gente mostra como se estivesse tudo bem. Tudo mexe comigo", afirmou ele.

Então, ele relembrou o que pediu para a esteticista na hora da harmonização. "Eu queria a minha cara quadrada. Eu falei para a mulher da harmonização: eu quero a minha cara quadrada. E ela fez. Então, eu estava com uma cara imensa de quadrada, com o nariz finérrimo e com a cabeça raspada, porque tinha feito implante", declarou.