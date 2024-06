Rodrigo Sant’anna abre o jogo sobre harmonização facial: ‘Quadrada'

Rodrigo Sant’anna relembra qual foi o seu pedido na hora da harmonização facial e a repercussão sobre mudança

O humorista Rodrigo Sant’anna surpreendeu ao relembrar a época em que fez a harmonização facial. Em entrevista no podcast Inteligência Ltda, ele contou que o procedimento estético teve grande repercussão após sua aparição em um programa de TV e foi alvo de críticas pela mudança.

“Vendo hoje, eu mesmo acho estranho. Fiquei vivendo isso um tempo. Fiquei mal. Eu sou ariano, e aí a gente mostra como se estivesse tudo bem. Tudo mexe comigo”, afirmou ele.

Então, ele relembrou o que pediu para a esteticista na hora da harmonização. "Eu queria a minha cara quadrada. Eu falei para a mulher da harmonização: eu quero a minha cara quadrada. E ela fez. Então, eu estava com uma cara imensa de quadrada, com o nariz finérrimo e com a cabeça raspada, porque tinha feito implante", declarou.

Declaração do ex-marido de Rodrigo Sant'anna

O roteirista Junior Figueiredo comentou sobre a decisão de se separar do ator e humorista Rodrigo Sant'Anna. Em um post nas redes sociais, ele contou sobre os diferentes objetivos deles na vida e a decisão de cada um seguir o seu caminho. Então, ele ainda disse que a separação foi amigável.

"Rodrigo sonha em ter um filho. Eu quero viajar o mundo. Sua meta é morar nos Estados Unidos. A minha, um terreninho no meio da mato. Quando anulamos nossos sonhos pra viver os do outro parece que o mundo para. A vida congela. O tempo não passa. O amor é a solução pra tudo na vida, mas só ele não basta", disse ele.

E continuou: "Vivemos 4 anos incríveis e dá pra contar nos dedos de uma mão as vezes que brigamos.

Traçamos juntos um caminho cheio de amor, respeito, carinho e realizações que vamos levar eternamente conosco. Rimos, choramos, comemoramos, lamentamos, fofocamos…. mas chegou a hora de cada um tomar seu rumo e sabemos que é o melhor pra nós dois. Assim como foi nossa relação, terminamos leves, sem brigas, mentiras ou confusão".

Por fim, ele contou que os dois vão continuar se vendo. "Continuamos com alguns projetos profissionais juntos, temos 7 bichos que amamos e eu ganhei uma família linda: Ana, Adélia, Chico, Nanci, Solange, Edi, Tati, Nando… Porque um relacionamento não é feito apenas por duas pessoas, mas dois mundos inteiros que se unem pelo amor. Obrigado por compartilhar seu mundo comigo. Que você realize todos os seus sonhos e seja feliz. Estarei sempre em algum lugar torcendo por você, Rodi", declarou.