Preta Gil ganha declaração especial de cantor apontado como seu affair

Em meio a boatos de suposto romance com cantor, Preta Gil foi surpreendida com uma declaração nas redes sociais: 'Indestrutível'

A cantora Preta Gil ganhou uma declaração bastante especial de Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha. O cantor, apontado como seu affair desde janeiro deste ano, abriu o coração e exaltou a grande parceria entre eles.

Em seus stories no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado de Preta e não poupou elogios à famosa: "Sem dúvidas, uma das pessoas mais f**** que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível", escreveu ele.

A filha de Gilberto Gil, por sua vez, repostou a publicação de Danrlei em seu perfil. "Indestrutível. Te amo", reforçou a cantora. A declaração aumentou ainda mais os rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

A aproximação entre Preta Gil e O Kanalha tem sido bastante comentada por fãs. Além de trocas de elogios e frequentes aparições públicas juntos, recentemente, a cantora agitou as redes sociais ao deixar um comentário sugestivo na foto do artista.

"E foi assim que eu esqueci meu ex (risos)", brincou Preta Gil, na ocasião. Vale lembrar que, apesar dos rumores, a famosa segue oficialmente solteira desde o fim de seu casamento de oito anos com Rodrigo Godoy, em 2023.

Preta Gil e O Kanalha - Fotos: Reprodução / Instagram

Preta Gil desabafa sobre desilusão com ‘ficante premium’

Solteira desde o fim de seu casamento no ano passado, Preta Gil abriu o jogo sobre sua vida pessoal em suas redes sociais neste Dia dos Namorados. Sincera, a cantora compartilhou que está enfrentando uma desilusão amorosa com seu 'ficante premium'. Apesar de não revelar a identidade do rapaz, ela detalhou a relação informal.

Através dos stories do Instagram, Preta compartilhou um quiz e respondeu dúvidas dos seguidores sobre sua vida amorosa. Inclusive, ela entregou que está aproveitando e causando muito sem um compromisso sério: "Nessa minha andança de solteira, dou muito trabalho para os meus amigos porque sou de outra geração", ela brincou.

Na sequência, Preta explicou que recebe vários conselhos de seus amigos mais jovens sobre como deve agir em um relacionamento informal. Acontece que a cantora não é muito boa em seguir as regras e acabou caindo em uma furada; confira detalhes!