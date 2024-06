Solteira, Preta Gil desabafa sobre desilusão com ‘ficante premium’: “Sofri muito”

Solteira desde o fim de seu casamento, Preta Gil abre o jogo e revela que está sofrendo uma desilusão amorosa com um ‘ficante premium’; aos detalhes

Solteira desde o fim de seu casamento no ano passado, Preta Gil abriu o jogo sobre sua vida pessoal em suas redes sociais neste Dia dos Namorados. Sincera, a cantora compartilhou que está enfrentando uma desilusão amorosa com seu 'ficante premium'. Apesar de não revelar a identidade do rapaz, ela detalhou a relação informal.

Através dos stories do Instagram, Preta compartilhou um quiz e respondeu dúvidas dos seguidores sobre sua vida amorosa. Inclusive, ela entregou que está aproveitando e causando muito sem um compromisso sério: "Nessa minha andança de solteira, dou muito trabalho para os meus amigos porque sou de outra geração", ela brincou.

Na sequência, Preta explicou que recebe vários conselhos de seus amigos mais jovens sobre como deve agir em um relacionamento informal. Acontece que a cantora não é muito boa em seguir as regras e acabou caindo em uma furada: “Eu sou do tipo que não tem paciência para jogos, sou muito objetiva: quer quer, não quer não quer”, disse.

Preta ainda foi questionada sobre o que achava de ter um "ficante premium". A cantora admitiu que não sabia o significado, mas sua amiga explicou que se tratava de alguém com quem se tinha um relacionamento com algumas vantagens, mas sem as obrigações de um namoro. Foi então que a filha de Gilberto Gil revelou sua decepção.

"Sofri muito agora com um 'ficante premium' (risos), porque eu prefiro namorar. Mas você tem razão, 'Ficante premium' ensina muito para gente. Acho que aprendi que eu quero 'ficantes premiuns'. Aí vai que um se destaca ainda mais? Mas não aguentei, porque já quis promover para oficial”, ela detalhou e entregou que pretende investir em relações informais, apesar da desilusão.

Preta Gil revela detalhes de sua vida amorosa nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, Preta levantou suspeitas de que estaria vivendo um affair com o cantor OKannalha. Ela foi vista ao lado do músico em diferentes eventos, como festivais e até em camarotes durante o Carnaval. Inclusive, eles não esconderam a aproximação e compartilharam diversos registros juntos nas redes sociais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danrlei Orrico (@okanalha_oficial)

No entanto, Preta usou as redes sociais em abril deste ano para dar mais detalhes sobre sua vida amorosa. Sincera, a artista abriu o jogo e revelou seu status de relacionamento: “Não estou namorando, estou solteiríssima, mas… Tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a Pretinha”, ela cantou um trecho de uma de suas canções.

Preta Gil se recupera de internação:

Preta Gil usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, 10, para falar sobre sua saúde. Ela recebeu alta do Hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, após ser internada com uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. A cantora postou um vídeo para contar que foi diagnosticada com uma pielonefrite e agora se recupera em casa.